日圓落後補漲！換匯還有甜價可撿嗎？專家：要低於0.21元不易
在市場預期美國升息循環將終結，甚至明年可能降息，美元指數大幅拉回修正，亞洲貨幣兌美元大反攻，新台幣兌美元升破31.5元，日圓更升破了148兌1美元，日圓換匯價也從0.2149元拉回至0.2163元附近，哈日族也關切還會有甜價可撿嗎？外匯專家指出，日圓現在算是落後補漲，但在日本央行未鬆口脫離「負利率」之下，日圓仍可能回貶，只是日圓、新台幣兌美元基本是同一陣線，走勢方向是一樣，日圓換匯價要跌破「0.21元」不容易，目前在「0.21元」已差不多了，建議此時擇「時」比擇「價」重要。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這波亞幣大反攻，人民幣及新台幣都漲滿多的，人民幣升破7.15兌1美元，新台幣7天也升快1元，今日盤中更已升破31.5元，一度來到31.41元，相較之下，日圓從10月初至今升的相對較少，因此，這兩天日圓算是落後補漲，今日也升破148兌1美元，盤中一度來到147.23元。
也由於日圓突然大幅升值，日圓兌新台幣換匯價也回升，台銀日圓現鈔賣出價0.2168元，哈日族也擔心日圓再升下去，換匯會不會沒有甜價可撿了？陳有忠認為，在日本央行未鬆口要脫離負利率之下，日本央行還未脫離「鴿」派之前，「日圓還是趨貶，還是可能回貶」，他覺得回升到145就差不多了，最多就是來到200日線141.5元。
此外，由於日圓與新台幣兌美元通常都是同一陣線，也就是升貶方向基本是相同的，因此，陳有忠認為，日圓換匯價即便跌破0.21元也會很快修正回來，基本上要跌破0.21元不容易，現在在「0.21字頭」就差不多了，建議此時擇「時」比擇「價」重要，可以在月底出口商因結帳有拋匯需求，新台幣兌美元表現相對較好時，進行換匯可能會比較有利。