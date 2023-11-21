邱琦雯消失1年拜師學藝哀哀叫 等賺滿500萬斜槓插旗寵物美容
邱琦雯上一齣8點檔殺青後，休息近1年的時間，本是愛狗一族，曾養過3隻毛小孩，無奈因拍戲繁忙，只好將愛犬送給好友，她轉而動念開寵物美容店，在存夠500萬元之前，先特地向寵物美容師小莫老師學藝，為小型犬梳毛、剪指甲、剃腳底毛、拔耳毛等基礎技能，過程中她怕弄痛犬隻，「手軟」遲遲不敢下手拔毛、用剃刀。
記者蔡依庭／綜合報導
邱琦雯細數每個毛小孩帶給她快樂，笑說：「不管公的或母的，每隻我都叫妞妞。」她回憶20年前到朋友家作客，和朋友家中的北京狗玩得不亦樂乎，朋友當場表示要將狗送給邱琦雯，她沒想太久，立刻點頭並下定決心要好好飼養人生第一隻毛小孩，她說：「雖然我沒有心理準備，但我既然養了就一定會負責到底。」
無奈北京狗領回家已要步入老年，照料3年仍不敵病魔，想起生離死別，她直言太痛苦，「狗狗就像自己家人，我還曾半夜從台北開車到高雄，就為了找有名的獸醫」。她後來拍戲漸忙無暇照料，把最後一隻馬爾濟斯送給好友，就不再飼養毛小孩。
她這次拜師小莫老師，從小型犬美容基礎班學起，她一開始先輕撫小狗，卸下牠的心防，接著從梳毛開始操作，期間碰到打毛髮打結處，邱琦雯直覺就要拿起剪刀剪除，小莫老師連忙制止，說：「這時候你的手藝能不能賺錢就看這裡了，耐心地梳，把毛結給梳順，手藝就值錢。」
她在課堂中仔細詢問開業的各項細節，從營運模式到第一線美容作業，再到業績與人事成本比重，小莫老師悉心回覆，並透露至少要準備500萬元資金，笑著回她：「我講這麼多，應該把妳勸退了吧！」她計畫接下來趁空檔，報名完整寵物美容師受訓課程，期許自己日後終能圓夢開寵物美容店。
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