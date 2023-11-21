換季過敏氣喘發作！做好「4件事」可救命　輕度兒童併用2藥更保險

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若忽然喘起來，張璽表示，這時記得先停下原本的活動或運動，靜下來休息，接著喝一點溫開水，再使用吸入型藥物，若仍未緩解，間隔20分鐘後，可再吸入一次。
不過，如已吸了2次藥物，喘的情形仍然沒有改善，此時有備用的口服藥如類固醇水劑或錠劑等，可依醫師指示的劑量服用，但服藥後還是未緩解，則要盡速前往就醫。
張璽指出，氣喘本質是呼吸道的發炎疾病， 2019年國際氣喘治療指引已有改變，對於輕度氣喘的控制，從偶爾有喘時吸入速效支氣管擴張劑，改為使用速效支氣管擴張劑同時使用吸入性抗發炎藥物，或平常即規律使用低劑量吸入性抗發炎藥物，至少維持2到3個月。
針對吸入性抗發炎藥物，張璽也說，研究已證實能安全、有效改善氣管的慢性發炎，進而避免氣管黏膜纖維化，及後續發炎反應對肺部產生的傷害，民眾不用擔心對兒童有負面影響。
張璽強調，氣喘反覆發作不僅影響日常生活，長久下來對肺部的破壞更不容忽視，所以平常最好落實環境控制，並正確使用藥物，才能有效預防、減少急性氣喘發作。
🟡預防兒童氣喘注意事項：
📍避免讓兒童吸入二手菸。
📍平常鼓勵飲用常溫水，避免喝冰水。
📍維持家中環境整潔，減少堆積雜物。
📍台灣氣候利於塵蟎生長，建議開除濕機，降低室內濕度至45%至50%。
📍床單、被單、枕頭套、絨毛玩具等，應每隔1~2週定期清潔，可用55至60度熱水泡10分鐘後再清洗，或清洗後用60度以上溫度烘乾。絨毛玩具若不能用熱水燙，可用塑膠袋裝好，冷凍 24小時後再清洗並曬乾。
📍家中盡量不鋪地毯，窗簾也要定期清洗。