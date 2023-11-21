快訊／爆柯文哲致電希望再談　侯友宜籲：由專家公開直播檢視民調

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侯友宜說，他認為還是要還原當時協商的過程，回到問題的癥結，才是解決問題的辦法。藍白要不要合不是一個人說了算，也不是一個政黨的問題，是兩黨以及支持藍白合的人都要嚴肅面對的問題。
侯友宜說，在11月15日協商中，兩黨有共識，是因為他們不堅持要政黨支持度，改為討論民調誤差。不是民眾黨讓國民黨，而是雙方各退一步，不是誰讓誰，這個不能亂說，模糊焦點。
他強調，自己從來到尾沒有堅持要當正的，但是既然要協商就要有公平原則，誰贏就當正，誰輸就當副，當然過程中也有討論到統計誤差幾趴，跟樣本數有關。
但是，侯友宜鄭重說明，從頭到尾，4人協商過程中都沒有談到6％，這個話不能亂說，造成大家誤解，不能用6％污衊大家的人格，要合作就要講事實。
侯友宜說，中間有誤會的地方，可以重新協商談一談，尤其柯文哲強調自己重視科學，那就用科學把這個事情釐清，外界都在看，否則兩邊合了，雙方支持者也會有意見。既然現在是民調專家的問題，就由民調專家解決，他建議，交由專家重新公開檢視9份民調，並全程直播，明天由柯文哲指派兩位專家學者、朱立倫跟馬英九也各指派一位，2對2重新檢視民調，走完藍白合最後一哩路。
侯友宜說，若有需要他、朱立倫、馬英九以及柯文哲四人到場也可以，回到馬辦也可以；沒有最後通牒，只是期限就是中選會登記截止日，盡全力促成，明天機會最高，就像他今早說的，「我等柯文哲到最後一刻。」
至於柯、侯是否會在同張選票？侯友宜說，15日的六點聲明講得很清楚，就是柯侯或侯柯，現在是基於這六點共識，往下把事情做完。
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