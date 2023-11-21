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泌尿道反覆感染恐是「結石」作祟　醫師分析3常見治療處置優缺點！

▲泌尿道反覆感染恐是「結石」作祟　醫師分析3常見治療處置優缺點！
▲泌尿道反覆感染恐是「結石」作祟　醫師分析3常見治療處置優缺點！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】65歲楊女士半年內反覆泌尿道感染，服用抗生素後雖然症狀皆有改善，但她總覺得自己的尿液始終混濁不清。透過健康檢查腹部超音波意外發現楊女士左側腎臟有1個3.2公分的結石，到泌尿科進行後續檢查後才發現反覆泌尿道感染的源頭，竟是出在這顆石頭上。

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國泰醫院泌尿科主治醫師唐靖表示，結石若在腎臟內漸漸擴大，可能會變成慢性泌尿道感染的源頭，現在泌尿道結石的處理方式非常多元，常見處置有3方法，各有其優缺點。

泌尿道結石如何治療？　分別有哪些優缺點？

隨著科技的進步，現今泌尿道結石也有許多不同的處理方式，唐靖醫師提到，較常見的處置包含以下3種：

  • 體外震波碎石：
利用X光定位後，透過震波隔山打牛，擊碎腎臟結石再讓病人自然排出。屬於非侵入性的治療方法，患者不用住院、麻醉等，不過較難預期碎石效率，而且結石若在2公分以上不建議使用。

  • 經皮造廔腎臟取石手術：
從腰部開一個傷口進入腎臟，並透過內視鏡直接在腎臟內擊碎結石並取出，對於大體積結石有較好的清除效果，不過其手術併發症（如：感染、出血、腸穿孔、氣胸等）比例也是所有碎石手術中較高的。

  • 軟式輸尿管鏡雷射手術：
是一種無傷口的碎石方法，透過導管從尿道往上通過膀胱、輸尿管進入腎臟進行雷射碎石。器械前端可以彎曲處理躲在腎臟死角內的細小結石，搭配高能雷射，也可清除大型結石，不會和經皮造廔腎臟取石手術一樣有術後傷口，還可避免手術併發症。

不過，過去軟式輸尿管鏡是重複性器械，可能會有病人間交叉感染的風險。而近期有新型一次性可拋棄式的軟式輸尿管鏡，能避免交叉感染、降低敗血症的機率。但若是有輸尿管狹窄或急性感染的病人，則較不適合使用此治療方式。

腎臟結石可能影響腎功能　應經醫師評估積極處理

泌尿道結石治療方式各有其優缺點及適合使用的對象，民眾應透過醫師評估，共同討論出適合的處理方法。

唐靖醫師表示，一般結石若在腎臟內不一定會產生症狀，但若掉進輸尿管可能會產生劇烈腰痛、噁心、嘔吐、腎臟水腫、感染等情形，此外結石若在腎臟內漸漸擴大，也可能會成為慢性泌尿道感染的源頭進而影響腎臟功能，因此當結石長到一定大小後，除非身體不適合進行手術，不然都會建議積極處理。

而楊女士在和醫師充份討論後，決定使用一次性軟式輸尿管鏡合併高能雷射治療腎臟結石，術後腹部X光顯示結石已完全清除，並在術後2天順利出院回歸日常生活，泌尿道感染的情形也大幅減少了。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59931

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