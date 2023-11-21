▲泌尿道反覆感染恐是「結石」作祟　醫師分析3常見治療處置優缺點！

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泌尿道結石如何治療？ 分別有哪些優缺點？隨著科技的進步，現今泌尿道結石也有許多不同的處理方式，唐靖醫師提到，較常見的處置包含以下3種：
- 體外震波碎石：
- 經皮造廔腎臟取石手術：
- 軟式輸尿管鏡雷射手術：
不過，過去軟式輸尿管鏡是重複性器械，可能會有病人間交叉感染的風險。而近期有新型一次性可拋棄式的軟式輸尿管鏡，能避免交叉感染、降低敗血症的機率。但若是有輸尿管狹窄或急性感染的病人，則較不適合使用此治療方式。
腎臟結石可能影響腎功能 應經醫師評估積極處理泌尿道結石治療方式各有其優缺點及適合使用的對象，民眾應透過醫師評估，共同討論出適合的處理方法。
唐靖醫師表示，一般結石若在腎臟內不一定會產生症狀，但若掉進輸尿管可能會產生劇烈腰痛、噁心、嘔吐、腎臟水腫、感染等情形，此外結石若在腎臟內漸漸擴大，也可能會成為慢性泌尿道感染的源頭進而影響腎臟功能，因此當結石長到一定大小後，除非身體不適合進行手術，不然都會建議積極處理。
而楊女士在和醫師充份討論後，決定使用一次性軟式輸尿管鏡合併高能雷射治療腎臟結石，術後腹部X光顯示結石已完全清除，並在術後2天順利出院回歸日常生活，泌尿道感染的情形也大幅減少了。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59931
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