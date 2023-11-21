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私密處保養清潔注意！常見問題一篇看懂　告別長痘痘、發癢和異味

▲女性私密處的保養與清潔很重要，醫教做好5件事告別長痘痘、發癢和異味，陰部常見毛病一篇看懂。（圖／ingimage）
▲女性私密處的保養與清潔很重要，醫教做好5件事告別長痘痘、發癢和異味，陰部常見毛病一篇看懂。（圖／ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

台灣位於亞熱帶地區，經常潮濕又悶熱，許多女性外陰部有皮膚問題，但因國人傳統保守觀念依然存在，不少人面臨這些問題仍覺害羞而未即時就醫。台安醫院皮膚科主治醫師彭家盈說，女性外陰部皮膚病主要分為濕疹及感染症，她整理典型症狀與治療方法，供民眾參考。

針對私密處濕疹，彭家盈指出，可分為急性與慢性，說明如下：

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📌急性濕疹：與接觸過敏原有關，例如清潔劑、芳香劑、內褲、衛生棉等，外觀上會看到紅腫，甚至許多細小水皰，嚴重時皮膚表面會流組織液。

📌慢性濕疹：因長時間抓癢和摩擦，皮膚開始增厚、脫屑、色素沈澱，治療上需用適合的外用類固醇藥膏搭配口服止癢藥。

至於私密處感染症，彭家盈說明，比較常見的是細菌、黴菌感染，差別如下：

📌細菌感染：外陰部突然有腫塊，按壓會痛，可能是疔瘡或破掉的粉瘤引起發炎反應。疔瘡（Furuncle）是毛囊受到細菌感染，粉瘤則是增生性疾病，要根治需手術切除。

治療發炎的粉瘤或疔瘡，通常是以口服抗生素、消炎藥與外用抗生素，千萬不要自行硬擠，因擠壓過程會製造出新的傷口，讓更多細菌進入皮膚內。

📌黴菌感染：常見皮癬菌引起的股癬 ，外觀是紅色環狀斑塊，常伴隨脫屑，會長在胯下到大腿內側及臀部的皮膚，病人通常也要檢查是否患有足癬，治療需按時擦抗黴菌藥膏，並盡量保持乾爽。

▲一名20歲的女子私密處一直因為黴菌感染好不了，內褲上時常有白色分泌物，直到醫師內診掀開包皮，一看才知上面佈滿「白色噁垢」。（示意圖／Shutterstock）
▲減少穿束褲、緊身褲及褲襪，盡量保持通風透氣，貼身物品應以棉質為主。（示意圖／Shutterstock）
此外，彭家盈指出，念珠菌感染也甚常見，常先在陰道感染，排出大量豆腐渣般分泌物後，刺激到會陰部皮膚，產生搔癢及燒灼感，會採局部外用或口服抗黴菌藥治療，且私密部應盡量保持乾爽，但若反覆出現，需留意有無糖尿病，

彭家盈也說，黴菌感染不易根治，且容易復發，建議病患要有耐心與醫師配合。

🟡女性私密處皮膚保養注意事項：

📍減少穿束褲、緊身褲及褲襪，盡量保持通風透氣，貼身物品應以棉質為主。

📍大量流汗後盡快沖洗、擦乾，盡量保持乾燥。

📍勿濫用成藥。市售止癢藥常為複方藥膏，無法對症治療，或含有強力類固醇，雖能短暫解決癢感，但弱是感染類皮膚病，會讓病程惡化。

📍不要過度清潔私密處。不要使用殺菌劑或消毒水以減少刺激，最好用溫水清洗，再用衛生紙抿乾，避免擦拭 。

📍若外陰部毛髮較濃密且常有外陰部毛囊炎或濕疹反覆發作，可考慮雷射除毛讓私密處保持清爽。 

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