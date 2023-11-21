私密處保養清潔注意！常見問題一篇看懂　告別長痘痘、發癢和異味

針對私密處濕疹，彭家盈指出，可分為急性與慢性，說明如下：
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌慢性濕疹：因長時間抓癢和摩擦，皮膚開始增厚、脫屑、色素沈澱，治療上需用適合的外用類固醇藥膏搭配口服止癢藥。
至於私密處感染症，彭家盈說明，比較常見的是細菌、黴菌感染，差別如下：
📌細菌感染：外陰部突然有腫塊，按壓會痛，可能是疔瘡或破掉的粉瘤引起發炎反應。疔瘡（Furuncle）是毛囊受到細菌感染，粉瘤則是增生性疾病，要根治需手術切除。
治療發炎的粉瘤或疔瘡，通常是以口服抗生素、消炎藥與外用抗生素，千萬不要自行硬擠，因擠壓過程會製造出新的傷口，讓更多細菌進入皮膚內。
📌黴菌感染：常見皮癬菌引起的股癬 ，外觀是紅色環狀斑塊，常伴隨脫屑，會長在胯下到大腿內側及臀部的皮膚，病人通常也要檢查是否患有足癬，治療需按時擦抗黴菌藥膏，並盡量保持乾爽。
此外，彭家盈指出，念珠菌感染也甚常見，常先在陰道感染，排出大量豆腐渣般分泌物後，刺激到會陰部皮膚，產生搔癢及燒灼感，會採局部外用或口服抗黴菌藥治療，且私密部應盡量保持乾爽，但若反覆出現，需留意有無糖尿病，
彭家盈也說，黴菌感染不易根治，且容易復發，建議病患要有耐心與醫師配合。
🟡女性私密處皮膚保養注意事項：
📍減少穿束褲、緊身褲及褲襪，盡量保持通風透氣，貼身物品應以棉質為主。
📍大量流汗後盡快沖洗、擦乾，盡量保持乾燥。
📍勿濫用成藥。市售止癢藥常為複方藥膏，無法對症治療，或含有強力類固醇，雖能短暫解決癢感，但弱是感染類皮膚病，會讓病程惡化。
📍不要過度清潔私密處。不要使用殺菌劑或消毒水以減少刺激，最好用溫水清洗，再用衛生紙抿乾，避免擦拭 。
📍若外陰部毛髮較濃密且常有外陰部毛囊炎或濕疹反覆發作，可考慮雷射除毛讓私密處保持清爽。