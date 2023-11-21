特企／《HIT2》跨區攻城戰11/26首次開打　全新「鬪魂」同步推出

虛空之城開放！誰是伺服器群內唯一的太陽
跨區攻城戰於週日每隔週舉行一次，在同一世界中的5個伺服器將在同一個區域展開戰鬥，攻城戰於19點開始準備，並於20點開始進行，而首次跨區攻城戰將於11月26日（日）19:00開始，每個伺服器最多選定2個公會成為攻城參與者，加上守城公會最多會有11個公會參與跨區攻城戰。公會選定方法與跨區攻城戰流程請前往《HIT2》官方網站公告頁面查看。
而首次於11月26日攻下虛空之城的城主（公會長），可以獲得價值14萬的獨一無二《HIT2》客製化電腦主機！五個世界合計五台，且擁有虛空之城的公會成員都可以獲得限時14天的武器外型選擇箱，誰將從眾多血盟中脫穎而出成為跨服戰區的霸主，請玩家們敬請期待！
突破戰力天花板！全新系統「鬪魂」登場
想要戰力更加提升，那就不能錯過全新的「鬪魂」系統！簡單來說，鬪魂就是輔助玩家的全新成長加成系統，玩家可透過配戴鬪魂的方式，獲取其鬪魂之能力，同時英雄等級以上的鬪魂又擁有專屬技能，只要滿足技能發動條件，玩家將可召喚出該鬪魂的幻化形態一段時間與使用其專屬能力，就像是玩家最常遇到的BOSS赫爾金，只要配戴其鬪魂就可擁有金幣加成18%、PVP攻擊力、防禦力各加8的輔助能力，其專屬的特殊技能就是在攻擊命中時，隨機顯現出赫爾金的本體，以其強大的長槍劈砍之姿出現雷霆風暴對大範圍敵人造成傷害。成長鬪魂的方式也很簡單，只要消耗重複名稱的鬪魂，就可以使鬪魂最高成長五個等級，初期先開放38種鬪魂可供玩家選擇，不妨試試自己的手氣看看能不能召喚到與你屬性相符又強大的鬪魂！
本次改版還有包括各式豐厚的連續登入獎勵、新一季的公會活動、「團結證明」與「巔峰對決」，更多關於《HIT2》最新改版資訊，再請冒險家們持續關注官方網站與新聞，享受《HIT2》帶來的更多驚喜。
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