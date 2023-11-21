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王思佳心動「泰國700萬豪宅」！遭王世均狠虧：少買愛馬仕包就行

▲王思佳（右）透露，她在泰國看準一間只要700多萬的豪宅，結果馬上被好友王世均吐槽，「少買幾個愛馬仕包就行了！」（圖／Channel 5提供）
▲王思佳（右）透露，她在泰國看準一間只要700多萬的豪宅，結果馬上被好友王世均吐槽，「少買幾個愛馬仕包就行了！」（圖／Channel 5提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星王思佳今（21）日出席直播活動，宣布正式加盟Channel 5頻道的直播主行列，執行長王世均也親自到場獻花祝賀。不過，才剛從泰國回台的王思佳，臉上笑容藏不住，更透露自己接下當地房地產代言，還意外看到一間只要台幣700多萬的豪宅，讓她非常心動，結果當場被王世均笑虧，「少買幾個愛馬仕包就好了！」

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王思佳透露，目前住在內湖的她，未來要以女兒的學區作為優先考量，有意要繼續搬家，「孟母三遷的故事，大家應該都聽過吧，我可能要再好好思考一下，下個落腳處在哪一區。」

談到女兒，王思佳分享了前幾天的意外，原來她抱著女兒準備下車時，腳不小心勾到女兒的書包，整個人跌到人行道上，在確認女兒沒事後，她就放心地躺在地上，直到司機看不下去，叫她趕快爬起來，所幸王思佳事後並無大礙，僅左肩受了點輕傷，展現為母則強的精神。

▲王思佳。（圖／Channel 5提供）
▲王思佳笑說，老公比她還會做效果，一度考慮退居幕後，擔任老公的經紀人就好。（圖／Channel 5提供）
由於先前接下泰國房地產代言，王思佳碰巧見到一間只要700多萬台幣的豪宅，不僅交通便利，公設應有盡有，而且還有無邊際的游泳池，讓她超級心動，喊說下次就要帶老公去泰國看房，這讓一旁王世均忍不住笑虧，「少買幾個愛馬仕包包就好了！」嚇得王思佳趕緊澄清，「這樣會造成社會的誤解啦！」

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