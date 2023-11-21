瞄準樂齡新藍海！觀光署推「凰金遊程」認證 預計明年上路
因應全球人口高齡化，看好樂齡族旅遊潛力，交通部觀光署繼去年度推出的「凰金Golden Years」旅遊品牌，明年也將推出「凰金遊程Golden Years」認證，輔導旅行社包裝慢遊慢玩、老少共學、並符合食、宿、遊、購、行五大指標的優質遊程。觀光署也邀請多位樂齡藝人及網紅拍攝宣傳影片並參與示範踩線行程，帶領樂齡族用不同的心境探索不同的「凰金」遊程新魅力，在最適合的年紀享受台灣最美好的時刻。
記者許若茵／台北報導
「凰金Golden Years」旅遊新品牌，係針對樂齡族群的旅遊需求所規劃的行程，讓樂齡朋友都能盡情享受適齡遊程、結交好友，分享旅程上的每個美好時刻。交通部觀光署為加強推廣「新品牌，也邀請到魅力無限的藝人周丹薇拍攝宣傳影片，作為樂齡旅遊宣傳的起點。台灣資深演員譚艾珍和菲律賓籍網紅Gen也受邀參與樂齡踩線，深度探索台灣景點。三人不約而同強調，台灣擁有許多美好風景，歡迎國內外的樂齡族帶著家人和好友一起樂遊台灣。
交通部觀光署副署長林信任在天燈上揮毫寫下「凰金」二字，與在場嘉賓一同合影，象徵凰金遊程認證即將開跑。林信任表示，「樂齡族群有能力、有時間，是首要希望瞄準的客群，加上2023年台灣的醫療照護指數為全球第一，希望把台灣打造成健康旅遊第一品牌，吸引國內外樂齡族旅客都嚮往到訪的目的地。交通部觀光署也即將推出「凰金遊程Golden Years」認證標章，預計明年就會正式上路。
觀光署表示，未來通過認證之「凰金遊程」，除了符合食、宿、行、遊、購五大構面指標，也兼具「慢：慢遊慢玩」、「養：講究養生」、「樂：同樂共遊」、「學：知性學習」四大特質，明年起觀光署將輔導更多旅行社推出獲得認證的凰金遊程，期待樂齡族選擇符合需求的優質凰金認證遊程，一同健康自在地遊覽台灣之美。