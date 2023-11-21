「從來沒有堅持只當正的！」侯友宜：若公開檢視民調輸了就當副的
藍白合作倒數計時，中選會24日截止將受理總統參選人登記，國民黨總統參選人侯友宜今（21）日強調，在協商的過程中，他從沒有堅持只當正的，外界有些謠言也很奇怪，說他怕輸、不敢走下去等等，侯友宜建議，明日由各陣營的民調專家重新檢視民調，並且公開直播，若他輸了，他就當副的，不會輸了就落跑，他做事沒有這樣的。
記者余祥／台北報導
侯友宜下午召開臨時記者會，回應藍白合議題，侯友宜一來就被媒體詢問是否要公布副手，侯友宜說，他至今都非常有誠意，到現在有沒有傳出他有準備副手？也許柯文哲見過很多副手，但他始終如一，誠信第一，希望完成政黨輪替，回應民心。
侯友宜強調，他在協商的過程中，從來沒有堅持自己要當正的，所以，如果由各陣營民調專家重新檢視民調後，只要民調專家說他輸了，他都認，他就當副手，他也會呼籲他的支持者支持。
至於柯文哲陣營稱已經沒有侯柯配，只有柯侯配，侯友宜說，旁邊的人說了很多奇奇怪怪的話，但既然今天中午柯文哲打電話來，說有人建議再談一談，他就回應，要談就是從11月15日的六點共識往下談，過去的枝枝節節就不需要談那麼多，拿出誠信，用科學的方式解決。
侯友宜也說，現在有很多傳言說，他怕輸，所以不敢走下去，他這輩子也輸過很多次，也有案子破不了、人抓不到的時候，人生本來就是全力往前走，希望藍白合一定要團結一心。