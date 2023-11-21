表彰其對臺灣文壇重要貢獻　黃春明今獲頒中央大學名譽博士

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周景揚指出，黃春明的多部小說曾改編成電影，都是臺灣電影新浪潮時期的重要作品。除創作以外，黃春明先生也致力於推動本土語言復育，並且透過田野調查展現宜蘭的生活與文化。黃春明先生認為，他身邊的朋友、前輩及讀者給他的鼓勵，是他寫作的動力,而豐富多元的生活經驗則是他寫作的養份。這幾年，身體狀況雖不如以往但依然在文學領域耕耘與付出，冀望用文字、語言及影像培育下一代。
黃春明致詞時說：「現在的我就像電池一樣空空的，但經過這場典禮，各位再度幫我充飽電。」夫人林美音女士在名譽博頒授儀式結束後，獻上祝福的花束，黃春明先生在家人的環繞下合影，留下溫馨而美好的回憶。
黃春明先生名譽博士頒授典禮結束以後，緊接著登場的是「黃春明和他的時代」論壇，由黃春明先生專題演講 「我還能寫什麼？」，論壇邀請國家文化藝術基金會董事長向陽、清華大學臺灣文學研究所所長王鈺婷、中央大學中文系副教授李欣倫、品學堂創辦人黃國珍共同參與論壇，活動由人文藝術中心主任李瑞騰主持，是一場精采的文學饗宴。
演講中黃春明表示，如今的成就都是因為生命中的貴人太多了，謝謝妻子把家庭照顧得這麼好。黃春明因自身經驗的關係特別重視教育，他說，教育要有「愛」是他的原則。演講最後他激動地說，我九十歲了，未來還是要繼續寫下去！