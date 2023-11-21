表彰其對臺灣文壇重要貢獻　黃春明今獲頒中央大學名譽博士

▲中央大學周景揚校長（左）頒授名譽博 學位證書給黃春明先生（右），表彰其對臺灣文壇重要貢獻。（圖／中央大學提供）
▲中央大學周景揚校長（左）頒授名譽博 學位證書給黃春明先生（右），表彰其對臺灣文壇重要貢獻。（圖／中央大學提供）

記者李春台／桃園報導

台灣文壇大老黃春明先生關心鄉土，熱愛寫作，為臺灣當代重要文學作家。其小說真實反映臺灣社會變遷，具悲憫眾生情懷。中央大學於11月21日舉行「黃春明先生名譽博士頒授典禮」，表彰其對臺灣文壇及社會的重要貢獻。黃春明先生始終積極傳承臺灣文化經驗，用影像紀錄臺灣鄉土、推動新電影創辦雜誌且長期在家鄉推廣閱讀活動。黃春明先生文學成就斐然，無私奉獻社會中央大特頒授名譽文學博士學位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學周景揚校長致詞時表示，黃春明先生不僅以文字敘述臺灣當前的社會問題，還將這份關懷化作實際行動積極與熱情讓人敬佩值得成為中央大學師生的典範。他更透過朗讀黃春明的詩作〈龜山島〉，體現作家對鄉土、生命的關懷。

周景揚指出，黃春明的多部小說曾改編成電影，都是臺灣電影新浪潮時期的重要作品。除創作以外，黃春明先生也致力於推動本土語言復育，並且透過田野調查展現宜蘭的生活與文化。黃春明先生認為，他身邊的朋友、前輩及讀者給他的鼓勵，是他寫作的動力,而豐富多元的生活經驗則是他寫作的養份。這幾年，身體狀況雖不如以往但依然在文學領域耕耘與付出，冀望用文字、語言及影像培育下一代。

▲黃春明夫人林美音女士獻上祝福的花束，並與台上貴賓一同合影。（圖／中央大學提供）
▲黃春明夫人林美音女士獻上祝福的花束，並與台上貴賓一同合影。（圖／中央大學提供）
黃春明致詞時說：「現在的我就像電池一樣空空的，但經過這場典禮，各位再度幫我充飽電。」夫人林美音女士在名譽博頒授儀式結束後，獻上祝福的花束，黃春明先生在家人的環繞下合影，留下溫馨而美好的回憶。

黃春明先生名譽博士頒授典禮結束以後，緊接著登場的是「黃春明和他的時代」論壇，由黃春明先生專題演講 「我還能寫什麼？」，論壇邀請國家文化藝術基金會董事長向陽、清華大學臺灣文學研究所所長王鈺婷、中央大學中文系副教授李欣倫、品學堂創辦人黃國珍共同參與論壇，活動由人文藝術中心主任李瑞騰主持，是一場精采的文學饗宴。

演講中黃春明表示，如今的成就都是因為生命中的貴人太多了，謝謝妻子把家庭照顧得這麼好。黃春明因自身經驗的關係特別重視教育，他說，教育要有「愛」是他的原則。演講最後他激動地說，我九十歲了，未來還是要繼續寫下去！

「曝險少年輔導先行」上路3個月　司法院：9成為施用毒品

桃園房市熱違規廣告猖獗　市府三管齊下加強取締

代收垃圾卻承攬事業廢棄物清運　桃環保局：委託合法業者避免受罰

桃園長庚運動醫學中心今啟用　谷筱霜、曾雅妮談復健歷程

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞