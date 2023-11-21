中華職棒／中信兄弟鄭浩均超誇張「搖滾歌手」打扮！江坤宇也嚇到
中信兄弟投手「美美」鄭浩均今（21）打扮成搖滾歌手裝扮出席頒獎典禮，他入圍唯一獎項也是年度最佳新人，不少隊友看到都嚇到，隊長王威晨說：「我覺得蠻酷的，或許下次也可以嘗試看看」，「小可愛」江坤宇也嚇到說：「他應該得獎後直接唱歌。」
記者吳政紘/台北報導
最佳新人入圍的有陳克羿、林凱威等人，但鄭浩均的贏面最大，陳克羿本季16場出賽中全為先發登板，繳出6勝5敗、防禦率4.61、被打擊率為0.261的成績，甚至被帶入總冠軍賽名單中。
中信兄弟鄭浩均與陳克羿同樣在去年完成一軍初登板，經過完整春訓後，今年展現壓制力吃下新人投手最多的101.1局，整季繳出9勝5敗、防禦率3.02的成績，林凱威今年共出賽51場全為後援出賽，拿下3勝1敗、18救援、12中繼成功、防禦率3.59的成績，且更在今年克服恐左症。
鄭浩均一襲皮衣、搖滾歌手煙燻妝，加上隊友詹子賢在IG上表示「真的瘋了」，引起球迷討論，而他也有機會拿下一生一次的新人王。詹子賢說：「他其實之前有預告過要這樣做，沒想到，最後真的這樣出席。」
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