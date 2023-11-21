北市抽驗生鮮蔬果19件違規　愛買、兄弟大飯店、果然匯都上榜

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根據衛生局提供的不合格資料商品清單，此次抽驗不合格的商品包括濱江果菜市場的香菜、杏菜、白蘿蔔、芥藍芽；city'super復興店的白蘿蔔、芫荽；第一果菜批發市場零批場的朝天椒；全聯北投吉利門市的紅寶蜜露百香果、進口蘿蔔；大潤發內湖店的越南甜豌豆；果然匯明曜店的香菜；家樂福台北光復店的進口白蘿蔔；miacucina信義店的四季豆；愛買忠孝店的台灣茄子、百香果；兄弟大飯店的青江菜。
臺北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。另已通知臺北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。