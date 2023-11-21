▲右下腹痛常見原因？醫指各可能，小心闌尾炎拖延恐致命！

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右下腹痛常見原因？醫：小心闌尾炎，拖延恐致命！
王威傑醫師表示，右下腹不只有腸道，也有不少器官，除了大腸、小腸，也包括腸道其中一段的盲腸（闌尾）。另外女性的卵巢、泌尿道系統的輸尿管也在此處。
引發疼痛的問題，腸道可包括腸炎、便祕、脹氣、憩室炎、疝氣、腸中風等。輸尿管則可能因結石、感染、發炎形成疼痛。婦科問題可包括子宮外孕、卵巢扭結等。男性的性器官睪丸雖然不在腹部，但若是出現睪丸扭結、精索靜脈曲張等，疼痛也常延伸至右下腹。醫師也說明其中幾項有可能在短時間內惡化的疾病，
常見卻有致命風險的「闌尾炎」：闌尾炎是右下腹常見的疾病之一，且位置主要就發生在右下腹，常被誤認吃壞肚子，延誤就醫卻有可能喪命。其他典型症狀也包括食慾不振、噁心想吐等。
形容不出疼痛的「腸中風」：缺血性腸道疾病的腸中風，患者會出現形容不出位置的腹痛，也就是感覺到腹痛，卻指不出確切位置，延誤就醫會使腸道壞死、有致命風險。其他症狀也包括脹氣，更嚴重則如發燒、血便。
肚子會凸起一塊的「疝氣」：疝氣男女都可能發生，是一種器官因腹部壓力，進而穿出肌肉層原本就有的孔洞之疾病，男性也可能發生在睪丸。器官穿出肌肉層可看見突起物，若卡在肌肉層形成「嵌入型疝氣」，延誤就醫也可能使器官壞死、有致命風險。
右下腹痛當下該怎麼辦？醫教改善，無法緩解早就醫！
禁食、按摩：王威傑醫師表示，右下腹疼痛的當下，可先嘗試停止進食約4-5小時，或是按摩腹部，看是否可以減輕腸道負擔，改善因輕微腸道疾病所引起的疼痛。
有凸起物可嘗試推回：若是發現腹部凸起一塊則可能為疝氣，可輕輕的嘗試將其推回。但如果推不回去不要硬推，這可能已是「嵌入型疝氣」。
薄荷油、消炎止痛貼布：其他改善方式也可透過薄荷油或消炎止痛藥進行，兩者皆有助緩解疼痛。不過消炎止痛藥建議使用貼布型，範圍較小、較侷限，相較透過血流藥效傳達全身的口服型，更能避免增加腸道或其他身體部位的負擔。
右下腹痛可輕微也可能致命，醫指３情況早檢查不要拖！
較嚴重症狀，盡早檢查：王威傑醫師也提醒，雖然右下腹疼痛最為常見的原因是腸道疾病，但基於常見且可能致命的闌尾炎也會發生在此處，其他也有幾項可能致命的疾病風險，因此若出現腹痛以外不尋常的症狀，例如發燒、血尿等，應提高警覺、盡早就醫檢查。
高危族群、特殊情況，盡速就醫：若是無法辨別腹痛、腹痛超過７天、發燒達到３天，或是曾有心血管疾病、糖尿病、年紀大於80歲者、曾有泌尿結石者等高危族群，以及近期有發生過車禍或做過腹腔手術，或是懷孕初期或疑似懷孕、更進一步發現陰囊有摸起來像是「小蚯蚓」、陰囊劇痛等，這些族群都應盡速就醫，不宜再繼續觀察。
危險徵兆，即刻就醫：若有發現腹壁僵直、按壓腹部會更痛的反彈性腹痛、冒冷汗、喘、意識不清、脫水、血壓降低、血便、像草莓果醬般的糞便，這些都可視為危險徵兆，應即刻就醫、不可拖延。而有別於其他部位的腹痛，右下腹痛同時又噁心想吐、食慾不振，須注意闌尾炎的可能，為避免風險，也應立即群求醫療協助。
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