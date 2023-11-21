我的老爸是喵星人！爸吃粥「配錯鮪魚罐頭」　女兒看包裝傻眼了

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貼文曝光後，吸引近3萬人按讚，不少人紛紛留言「我真的要笑死了....應該是吃粥配罐頭開錯了」、「大概率是吃下去了，畢竟包裝上鮪魚寫那麼大字」、「不要懷疑，你爸確實吃了」、「我家也有長輩早上都有吃粥的習慣，都不敢亂放寵物罐頭在廚房哈哈哈哈，超怕他們直接給我拿去配」、「看旁邊的土豆麵筋，應該是配稀飯無誤，太好笑」。
而也有不少貓狗的飼主分享爆笑事蹟「......我爸也是把我買的狗餅乾拿起來狂嗑，我回家傻眼，他還問我這個餅乾去哪買的，後來才知道是狗狗在吃的」、「天阿！我家人也有一樣的事情.....當下立刻阻止他們」、「跟我媽一樣，我媽之前把冰在冰箱中的貓罐頭，開了配飯吃，她以為是鮪魚罐頭」、「我兒子也吃過，說跟早餐店的鮪魚味道一樣哈哈哈」。
而事實上，根據「愛寵物諮詢網」曾經說明，如果只是為了嚐嚐看貓罐頭的味道，其實沒有不行，但是如果真的要吃貓罐頭其實並不合適，不管是味道、營養價值還是各方面來說，貓罐頭都不適合人們吃，就算你覺得很好吃，但如果真的有人將貓罐頭當成主食，那麼人也有可能出現營養不良、腸胃不適的情況哦！
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