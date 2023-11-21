名家論壇》泰華眼裡的泰國／你知道泰國也有「冬天」嗎？

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泰國，二月到五月是夏天，而泰國最炎熱的時期通常在四月中旬，也就是每年的潑水節，過去人們說氣溫可能接近攝氏40度，但現在實際上可能已經超過40度了。
接下來，泰國的六月到九月是雨季。儘管許多人誤以為這個時期最熱，但事實並非如此。在這幾個月，泰國的天氣通常變得多雲，而且下午四點到五點的時候經常會下暴雨，這也是下班時間，所以這段時間的下午時段可能會讓人感到相當不便，特別是在曼谷，交通擁擠到令人沮喪的程度。
最後一段是十月到一月，這就是傳說中的冬天，這幾個月是泰國人最期待的時期，因為這就是冬天。每年大約在十月到十一月的時候，人們就開始關注真正的冬天是什麼時候開始，會持續多久，會有幾次？這些問題就像台灣人關心寒流的時間一樣，究竟何時來？持續多長時間？
為什麼會這樣呢？原則上，泰國每年的冬天通常只有一兩個禮拜，大致在十二月初到中旬的時候，簡單來說，就是在大山音樂節舉辦的時候。如果那一年運氣好，一月份可能還會再有一次真正的冬天。那麼為什麼泰國人會這麼期待呢？這是因為泰國人喜歡冬天，對他們來說，冬天是很特別的，畢竟只有那麼幾天，簡單的道理就是「少而特別」。
以上是小時候全國的小朋友要學的內容，但實際上由於泰國地形狹長，北中南的氣候差異頗大。舉例來說，北部的冬天會相當冷，這可能令人難以置信，但北部的山區需要穿外套。我曾經嘗試只穿了一件牛仔衣，差點被冷死（怪我朋友沒有提醒我穿得更暖和）。儘管如此，北部的氣候仍然與曼谷相似，只是比較寒冷、涼爽一些。
如果是南部的話，氣候會有所不同。南部的氣候通常被形容為「雨八夏四」，這意味著一年中有八個月的雨季，四個月的炎熱季節，而沒有冬季。有些地方，你可以在這八個月內要划船，而在四個月內才能開車。
從氣候角度來看，泰國和台灣確實存在顯著的差異，這導致了一些我認為很有趣的文化習慣，關於有趣的習慣有些什麼，下一篇，我將會跟大家分享。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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