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台北喜來登「韓國美食吃到飽」醬蟹、松葉蟹無限續　揪人送燒酒券

▲台北喜來登的十二廚自助餐廳推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、韓式炸雞、辣炒年糕等，加上松葉蟹吃到飽，每位1,490元起。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登的十二廚自助餐廳推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、韓式炸雞、辣炒年糕等，加上松葉蟹吃到飽，每位1,490元起。（圖／台北喜來登提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接人體最需要熱能的冬季來臨，各家飯店吃到飽餐廳也紛紛升級台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、辣炒年糕等多款韓劇同款美食，當然受歡迎的松葉蟹吃到飽也有提供，每位1,490元起。11月30日前凡於午、晚餐六人同行、下午茶四人同行，加碼送限量100組「韓國燒酒兌換券」。另外，台北寒舍艾美酒店探索廚房也是即日起於午、晚餐，推出「冬の和食祭」日本美食節活動。

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全民瘋韓流、韓食，台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起於平日晚餐、假日午晚餐餐期推出40款道地韓食，應有盡有任你拿。首推嫩煎噴香的「韓式烤肉」，有厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花在烤盤上滋滋作響，可自由搭配生菜、蒜片、小菜與特製醬料。韓食更有必吃「韓式炸雞」，裹滿秘製辣醬，酥嫩帶辣，搭配啤酒最是滿足。

▲40多道韓式料理中，首推嫩煎噴香的「韓式烤肉」厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花。（圖／台北喜來登提供）
▲40多道韓式料理中，首推嫩煎噴香的「韓式烤肉」厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花。（圖／台北喜來登提供）
另有「韓式中華料理」，像是以椿醬煸炒大量洋蔥、豬肉與高麗菜，甜鹹黏糊的經典「黑炸醬麵」、酸甜開胃的「酥炸糖醋肉」等，明星最愛同款美食皆可嚐的到。還有香嫩帶甜辣的「春川辣炒雞」、入冬補湯不容錯的排隊美食「人參雞粥」、選用豐富海鮮入鍋的「海鮮豆腐鍋」、彈牙下酒的「辣炒章魚」，再加上人氣必吃、鮮甜濃郁的「人參松葉蟹腳湯」。

▲也有各式韓式湯品，像是入冬補湯，不容錯的排隊美食「人參雞粥」。（圖／台北喜來登提供）
▲也有各式韓式湯品，像是入冬補湯，不容錯的排隊美食「人參雞粥」。（圖／台北喜來登提供）
也有「布帳馬車」街頭美食，像是「辣炒年糕」、「魚糕」、「魚糕湯」、「韓式血腸」等的韓式國民小吃。甜點區則有多款韓國人氣甜點，熱騰騰的「堅果糖餅」，以及「紫薯地瓜麵包」、「芝麻麻糬麵包」、「韓式松片和彩色年糕」等，為韓流美食之旅畫下完美句點。

▲甜點區則有多款韓國人氣甜點，像是「堅果糖餅」、「紫薯地瓜麵包」、「芝麻麻糬麵包」、「韓式松片和彩色年糕」等。（圖／台北喜來登提供）
▲甜點區則有多款韓國人氣甜點，像是「堅果糖餅」、「紫薯地瓜麵包」、「芝麻麻糬麵包」、「韓式松片和彩色年糕」等。（圖／台北喜來登提供）
另外，台北寒舍艾美酒店探索廚房也是即日起，於午晚餐推出「冬の和食祭」日本美食節活動，廚藝團隊端出「壽喜燒」、「關西御好燒」、「鮑魚雞白湯拉麵」與飛驒地區的鄉土料理「朴葉牛」等，暖胃也暖心。同時，爐烤區同樣也限時加碼祭出炭烤松葉蟹腳，搭配暢飲沙瓦及角嗨。探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲台北寒舍艾美酒店探索廚房「冬の和食祭」日本美食節，壽喜燒、關西御好燒、鮑魚雞白湯拉麵、朴葉牛等各地特色料理都無限量供應。（圖／台北寒舍艾美提供）
▲台北寒舍艾美酒店探索廚房「冬の和食祭」日本美食節，壽喜燒、關西御好燒、鮑魚雞白湯拉麵、朴葉牛等各地特色料理都無限量供應。（圖／台北寒舍艾美提供）

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