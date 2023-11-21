台北喜來登「韓國美食吃到飽」醬蟹、松葉蟹無限續 揪人送燒酒券
迎接人體最需要熱能的冬季來臨，各家飯店吃到飽餐廳也紛紛升級，台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、辣炒年糕等多款韓劇同款美食，當然受歡迎的松葉蟹吃到飽也有提供，每位1,490元起。11月30日前凡於午、晚餐六人同行、下午茶四人同行，加碼送限量100組「韓國燒酒兌換券」。另外，台北寒舍艾美酒店探索廚房也是即日起於午、晚餐，推出「冬の和食祭」日本美食節活動。
記者葉盛耀/綜合報導
全民瘋韓流、韓食，台北喜來登館內十二廚自助餐廳即日起於平日晚餐、假日午晚餐餐期推出40款道地韓食，應有盡有任你拿。首推嫩煎噴香的「韓式烤肉」，有厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花在烤盤上滋滋作響，可自由搭配生菜、蒜片、小菜與特製醬料。韓食更有必吃「韓式炸雞」，裹滿秘製辣醬，酥嫩帶辣，搭配啤酒最是滿足。
另有「韓式中華料理」，像是以椿醬煸炒大量洋蔥、豬肉與高麗菜，甜鹹黏糊的經典「黑炸醬麵」、酸甜開胃的「酥炸糖醋肉」等，明星最愛同款美食皆可嚐的到。還有香嫩帶甜辣的「春川辣炒雞」、入冬補湯不容錯的排隊美食「人參雞粥」、選用豐富海鮮入鍋的「海鮮豆腐鍋」、彈牙下酒的「辣炒章魚」，再加上人氣必吃、鮮甜濃郁的「人參松葉蟹腳湯」。
也有「布帳馬車」街頭美食，像是「辣炒年糕」、「魚糕」、「魚糕湯」、「韓式血腸」等的韓式國民小吃。甜點區則有多款韓國人氣甜點，熱騰騰的「堅果糖餅」，以及「紫薯地瓜麵包」、「芝麻麻糬麵包」、「韓式松片和彩色年糕」等，為韓流美食之旅畫下完美句點。
另外，台北寒舍艾美酒店探索廚房也是即日起，於午晚餐推出「冬の和食祭」日本美食節活動，廚藝團隊端出「壽喜燒」、「關西御好燒」、「鮑魚雞白湯拉麵」與飛驒地區的鄉土料理「朴葉牛」等，暖胃也暖心。同時，爐烤區同樣也限時加碼祭出炭烤松葉蟹腳，搭配暢飲沙瓦及角嗨。探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。