流浪小黃自己上醫院看病！每天準時報到換藥 混熟貴賓院長變VIP
常常我們都會在路上看到許多的浪貓浪狗，有時有些善心人士會買一些罐罐投餵，甚至看到受傷的浪浪們，還會將其送醫收編都有。然而大陸山西省一隻流浪狗竟然會自己跑到寵物醫院看病，甚至自己定期回診，跟該院的狗狗院長變成好朋友，現在過上衣食無虞的美好生活。
記者張嘉哲/綜合報導
山西眾聯動物醫院的張院長日前在抖音上分享，表示最近有一隻流浪的小黃狗，天天跑到獸醫院蹭貓糧吃，而獸醫院也藉此給他做了個檢查，順便幫牠做了絕育手術。後來有一台小黃狗來到獸醫院門口之後都不離開，結果張院長上前查看，才發現牠的腳趾發炎，還在考慮要怎麼做醫治時，小黃狗就自己闖進醫院內「強迫掛號」，讓張院長笑翻覺得自己「被碰瓷」。
後來經過檢查後，發現小黃狗的腳趾受到真菌感染，經過治療後大概三天就能痊癒，看完診的小黃狗在獸醫院內閒晃，還遇到「狗狗院長」玩具貴賓狗，擔心兩狗吵架，所以先把小黃狗驅離醫院，沒想到這個「小黃狗自己到醫院看病」的影片卻造成廣大迴響，破5000萬人觀看。
事後不少網友追問小黃狗後來有沒有回去醫院換藥，山西眾聯動物醫院的張院長又更新影片表示「這個你們可是別擔心，小黃狗現在跟我們玩具貴賓成了拜把兄弟，享受院長及待遇，由醫助親自投餵，牠是前天來看的病，現在每天下午四點準時報到，不忙的醫生就會給牠檢查一下了」。
許多網友看完影片紛紛放心表示「院長是好人！狗狗院長也是」、「強迫被碰瓷的張院長辛苦了，小黃狗一定很感激你的」、「就喜歡看這種的嗚嗚QQ好可愛又好感人，支持無期限更新近況」、「這樣是雙狗狗院長了嗎？玩具貴賓也好可愛唷」。