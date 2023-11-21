台股年底有望挺進萬八！短線恐有震盪 旺季效應等3利多加持上攻
美股四大指數20日全面收高，激勵台北股市今（21）日收漲206點，電金傳齊揚，帶動指數收在17416點，收盤價創今年新高，台股是否有望在年底挺進萬八成市場焦點。台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，指數後續在接近今年新高附近時，恐出現震盪，但年底前仍有機會挑戰萬八，接下來兩個月，主要關注焦點包括以巴戰爭和緩激勵國際股市、輝達Q3財報為接下來AI發展定錨，以及旺季效應可聚焦科技類股。
記者鄭妤安／台北報導
台股從萬六開始，至今反彈1400點，投資人關注台股是否能趁勢攻上萬八？分析師黃文清表示，大盤指數接下來有可能突破17463點，也就是今年最高，這個行情在還沒有出現帶量中長黑棒以前，都有機會持續走高，不過，在接近今年新高附近時，有可能會開始出現盤中或持續一至二日的震盪，漲勢稍有趨緩的可能，但在多頭格局沒有改變以前，震盪過後，指數還有機會持續上攻。
黃文清統整，接下來兩個月，主要關注焦點有3個。首先，以巴戰爭有和緩跡象，整體地緣政治風險有望隨之降低，國際市場走強對台股有一定程度的激勵，資金也會比較願意在股市裡流動，而油價的走跌，可舒緩通膨壓力，也是正面影響之一。
第二，輝達Q3財報公佈在即，相關股價反應以及台股AI供應鏈可能是近期觀察重點；第三，後續旺季效應帶動終端需求，將在未來兩個月裡，特別聚焦科技股的產業景氣。
黃文清表示，多檔類股中，仍以電子股為主流，這當中包括AI、旺季效應、手機零組件、網通相關概念股等，而非電池如傳產、金融股也都有機會輪動。整體而言，短線上恐有震盪，但沒有意外的話，11月到12月年底之前，有機會挑戰萬八。
※【NOWnews 今日新聞
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