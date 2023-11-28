名家論壇》泰華眼裡的泰國／不愛帶傘、覺得穿長袖超帥的泰國人

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然而，有一件事情你可能不知道，就是泰國人會認為如果一天只洗一次澡，特別是早上不洗澡，就被視為不潔淨！泰國人認為即使你晚上洗澡後開冷氣整夜，早上不洗澡就好像早上不洗臉一樣，是一個嚴重的問題。因此，許多泰國人認為全世界的人都有這樣的習慣，即每天洗兩次澡，當他們首次得知其他國家的人可能只洗一次澡，甚至在寒冷的地區可能數天才洗一次澡時，他們會感到驚訝。當我告訴他們台灣人通常不會洗兩次澡時，他們都感到非常驚訝。
另一個有趣的習慣是，即使你睡過頭，時間已經非常緊迫，泰國人仍然會堅持洗澡，而不洗澡後出門對他們來說是不可接受的。
第二個習慣是「泰國人不帶傘，也不看天氣預報」
我們常常聽到一個笑話，就是「最不可靠的資訊就是天氣預報」。因為過去大家普遍認為天氣預報並不總是準確的，例如，預報說十二月會變冷，但實際上可能一點都不冷，或者只是稍涼。另外，泰國的氣候相對穩定，一整年都非常炎熱，或者在雨季，下雨的時間也相對固定，通常在下午四點或五點左右開始下雨，幾乎可以準確到就像雨要打卡上班一樣。或者，透過觀察天空的變化，人們可以預測未來的降雨情況，以及降雨的持續時間。
至於不帶傘的習慣，很久以前，我在台北行走，突然下起了雨。身為一名泰國人，當然不會去查看天氣預報，而帶傘也不在我的計劃中。然而，我注意到周圍的台灣人都攜帶著傘。最初我感到困惑，因為剛剛還覺得沒有人帶傘，後來我才明白習慣的差異。
那為什麼泰國人不帶傘呢？原因很簡單，因為泰國的雨勢有時候非常猛烈，泰國的一般雨量已經足以媲美颱風下的雨量，而雨傘對這種雨勢幾乎沒有用，最好的辦法是尋找遮蓋，例如在餐廳吃飯等，泰國人也不太担心遲到的問題，因為大家都知道雨天行動不便，可能會出現遲到的情況，所以即便如此，也不算太大的問題。
第三個習慣是「泰國人喜歡穿長袖」
我一直覺得泰國人非常喜歡冬天，但不是因為他們喜歡在寒冷中生活，而是因為他們沒有這樣的機會。每次看到國外的劇集，無論是美劇、日劇、韓劇還是台劇，最讓人羨慕的就是「他們可以穿長袖衣服」。在一個整年都如此炎熱的國家，長袖衣物似乎幾乎沒有實用價值。但是，如果你去百貨公司逛逛，不管是無印良品、Uniqlo，還是其他服裝品牌，你會發現仍然有很多人在購買長袖衣物。原因就是「泰國人非常喜歡穿長袖衣服」
為什麼泰國人會喜歡穿長袖呢？
簡單答案是「帥」。在泰國，即使穿短袖在炎熱的天氣中有些不太舒適，但穿短袖或無袖衣物的穿著選擇相對較有限。然而，當看到國外的人們穿著長袖衣物，這種風格也讓泰國人嚮往。因此，儘管天氣炎熱，他們還是購買長袖衣物穿著，因為外表好看對他們來說更重要。
另外的理由就是「泰國室內很冷」，泰國冷氣不要錢、泰國室內就是冷凍庫、泰國捷運機場裡就是冷到不行。其實如果你們有機會去泰國看電影、進教室、進辦公室，就會知道泰國室內哪裡都很冷！所以薄外套還是必備的東西。更有趣的是有人發現嗎？泰國的飯店裡平常冷氣就還好，一到晚上睡覺之後突然就變冷凍庫了，越晚越冷，不知道有沒有哪位科學家去研究了嗎，說為什麼會這樣。
另一個原因是「泰國室內很冷」。在泰國，泰國冷氣不要錢，所以室內通常冷得像冷凍庫一樣，無論是機場或捷運都是很冷。如果你有機會去泰國看電影、進入教室或辦公室時，你就會了解到泰國的室內空間幾乎都非常冷！因此，擁有一件薄外套是必不可少的。更有趣的是，有些人可能有發現，在泰國的飯店，白天冷氣溫度還好，但一到晚上入睡時，突然間就變成了冷凍庫一樣。不知道是否有科學家對此進行過研究，解釋為什麼會出現這種現象。
除了喜歡穿長袖，泰國人一到年底的熱門目的地之一就是「北部」，因為那裡的氣溫涼爽。例如，前往清邁的山區過夜，下午欣賞山景、享受燒烤，晚上觀賞星星，早上欣賞雲海等等，這是泰國人非常熱衷的行程。不僅僅是泰國的北部，台灣、日本的北海道、韓國等地以前也是每年年底人們渴望前往的地方。雖然現在出國旅行變得更加普遍，但觀賞雪景仍然是泰國人渴望體驗的一個行程。
另一個特別的活動是「聖誕節」。你可能會認為聖誕節在全世界都是相同的，但我們這裡卻與眾不同！你曾經在流汗的同時與聖誕樹拍照嗎？沒有的話下次去參加泰國的聖誕節。
最後，泰國是一個一整年都適合前往的國家。儘管有雨季，但這些雨季的時間相對較為固定，通常不會成為大問題。在雨季期間，天空通常多雲，不熱，但對於不太喜歡雨的人來說，最好還是盡量避開這段時期。
如果前往泰國的北部，建議在年底泰國的冬季前往，這個時候的天氣非常宜人。而如果前往泰國的南部，則需要考慮不同的時間安排，因為南部有兩個主要海岸線，分別是安達曼海和泰國灣，它們的季節變化略有不同。安達曼海岸的夏季通常是在五月到九月，而泰國灣岸的夏季是在十一月到四月之間。另外，南部擁有眾多美麗的島嶼，每個島嶼的開放期限也各有不同，需要提前查詢規劃。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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