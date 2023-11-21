收容所只剩牠！鬥牛犬目送「61隻同伴被領養」 悲傷貼鐵籠：我呢
為什麼沒有人要我？美國芝加哥一間收容所日前舉辦動物送養會，結果短短幾小時，就幫助61隻貓犬找到新家，然而沒想到的是，活動唯獨一隻3歲的鬥牛犬「艾維斯（Elvis）」沒有被領養，當時收容所人員也拍下牠難掩失望的神情，獨自坐在鐵籠內看著人去樓空的一個個籠子，目送昔日同伴被領養走。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合外媒報導，美國芝加哥一間收容所日前舉辦了「墜入愛河」動物送養會，當天活動非常的順利，一共替61隻貓狗找到新飼主，然而唯獨一隻3歲鬥牛犬「艾維斯」沒有找到新家，反虐待協會（The Anti-Cruelty Society）也在臉書分享鬥牛犬的照片，只見牠難掩失落的神情，獨自坐在鐵籠裡面，但周圍的鐵籠同伴早已跟新主人回家。
收容所員工愛蜜莉（Emily Shekleton）被媒體採訪時提到，艾維斯今年3歲，最初以流浪狗身分入所時，曾有骨盆骨折症狀，經治療後已經痊癒，在送養會中，曾出現幾名有意認養牠的民眾，但因為種種因素，最終人們都沒有將牠帶回家。
後來消息曝光之後，在社群平台造成廣大迴響，加上媒體大力報導，終於在17日出現要認養艾維斯的飼主！是當地1對伴侶洛倫（Loren）和德魯（Drew），收容所表示「這對夫婦深深的愛上了他們的新家庭成員，並且已經在家中準備了狗床和大量玩具等著牠」。
而反虐待協會也在臉書致謝表示「非常感謝分享艾維斯故事的每一個人，讓這個消息觸及到上百萬人，也謝謝全國76個新聞台分享了牠的故事，讓艾維斯可以找到牠永遠的家」不少網友也紛紛狂讚直呼「相當感動」。