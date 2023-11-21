又口誤了！拜登81歲生日「赦免火雞」活動　錯把小甜甜當泰勒絲

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事實上火雞赦免活動的傳統可追溯到1947年，當時代表火雞農與製造商的全國火雞聯合會（National Turkey Federation）贈送火雞給時任總統杜魯門（Harry S. Truman），拜登當年才5歲；今年「被赦免」的兩隻火雞則是來自明尼蘇達州，分別名為「自由」（Liberty）和「鐘」（Bell）。
全國火雞聯盟會長利肯（Steve Lykken）告訴拜登，這兩隻火雞活動前一直在聽美國流行音樂天后泰勒絲的歌，是鐵桿「泰粉」（Swifties），但拜登卻在致詞時搞混人名，口誤表示火雞們走了1000多英哩才到白宮，「比買票參加文藝復興世界巡迴演唱會還難或布蘭妮的巡演門票還難，你知道的，她正在巴西，那裡天氣有點熱。」
但文藝復興是正在巡演的碧昂絲演唱會名稱，而在巴西巡演的其實是泰勒絲，而非小甜甜布蘭妮，拜登可說是一次搞混了三名天后們的「連連看」；這也並非拜登第一次口誤，或給出不知所云的回答，先前拜登還傳出走路踉蹌、跌倒，甚至還在空軍1號台階上失去平衡，使外界對於他的健康狀態更產生質疑。
在路透今年9月的民調顯示，有77％的受訪者認為拜登年紀過高並不適任總統，其中有65%甚至是民主黨派自家人；反觀競選對手77歲的川普，只有有56％的受訪者認為他年紀太大是個問題。