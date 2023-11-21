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又口誤了！拜登81歲生日「赦免火雞」活動　錯把小甜甜當泰勒絲

▲適逢81歲生日的美國總統拜登在20日的感恩節「赦免火雞」活動致詞上，將流行音樂天后小甜甜布蘭尼與泰勒絲搞混，再度傳出口誤行為。（圖／美聯社／達至影像）
▲適逢81歲生日的美國總統拜登在20日的感恩節「赦免火雞」活動致詞上，將流行音樂天后小甜甜布蘭尼與泰勒絲搞混，再度傳出口誤行為。（圖／美聯社／達至影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）在當地時間20日滿81歲，再次刷新了他自己維持的「美國最高齡現任總統」紀錄，當天還同樣是白宮每年感恩節會舉辦的「赦免火雞儀式」。拜登在赦免活動上，先是在致詞期間鬧笑話搞混泰勒絲（Taylor Swift）與小甜甜布蘭妮（Britney Spears）兩大流行音樂天後，接著又毫不避諱地拿自己的高齡打去，稱「很難面對已滿60歲的事實」。

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拜登是美國至今史上最年長的總統，目前還積極尋求連任，曾多次「失言」的行為更令選民與對手質疑他的年紀問題。不過在週一，拜登依照傳統於白宮南草坪舉辦火雞赦免活動時，他先是拿自己的年齡開玩笑稱，「赦免活動已經邁入第76年了，我想告訴大家，第1屆時我太年輕並沒有參加。」

事實上火雞赦免活動的傳統可追溯到1947年，當時代表火雞農與製造商的全國火雞聯合會（National Turkey Federation）贈送火雞給時任總統杜魯門（Harry S. Truman），拜登當年才5歲；今年「被赦免」的兩隻火雞則是來自明尼蘇達州，分別名為「自由」（Liberty）和「鐘」（Bell）。

全國火雞聯盟會長利肯（Steve Lykken）告訴拜登，這兩隻火雞活動前一直在聽美國流行音樂天后泰勒絲的歌，是鐵桿「泰粉」（Swifties），但拜登卻在致詞時搞混人名，口誤表示火雞們走了1000多英哩才到白宮，「比買票參加文藝復興世界巡迴演唱會還難或布蘭妮的巡演門票還難，你知道的，她正在巴西，那裡天氣有點熱。」

但文藝復興是正在巡演的碧昂絲演唱會名稱，而在巴西巡演的其實是泰勒絲，而非小甜甜布蘭妮，拜登可說是一次搞混了三名天后們的「連連看」；這也並非拜登第一次口誤，或給出不知所云的回答，先前拜登還傳出走路踉蹌、跌倒，甚至還在空軍1號台階上失去平衡，使外界對於他的健康狀態更產生質疑。

在路透今年9月的民調顯示，有77％的受訪者認為拜登年紀過高並不適任總統，其中有65%甚至是民主黨派自家人；反觀競選對手77歲的川普，只有有56％的受訪者認為他年紀太大是個問題。

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