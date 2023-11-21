▲老年憂鬱症盛行率高達5.7%！藥物治療差且慢　rTMS助擺脫治療窘境

我是廣告 請繼續往下閱讀
抗鬱劑治療 高齡族群副作用多、效果差奇美醫院精神醫學部高齡精神醫學科主任高霈馨指出，生物-心理-社會-生活型態模型是憂鬱症治療相當重要的整合方式，抗鬱劑治療具有充分的臨床實證能改善憂鬱症，然而，在高齡族群，抗鬱劑的使用造成的副作用有時更甚於成年族群，比如低血鈉。高齡憂鬱症對藥物的治療反應也比較差，要達到療效也需要耗時更久。
除此，長者亦多有內外科疾病、併用多線藥物使得抗鬱劑治療更為複雜。而非藥物治療雖然選項眾多，但往往面臨費用、醫療人力缺乏的窘境。
重覆經顱磁刺激術無侵入性 安全性高、副作用少高霈馨主任說明，重覆經顱磁刺激術(rTMS)係經由快速的電流改變而產生感應磁場，對腦中特定區域發出強力但短暫的磁性脈衝，引發微量的電流刺激大腦神經元。分別於2008年及2018年，得到美國藥物及食品管理局(FDA)及臺灣衛生福利部認證，用於治療對藥物治療反應不佳的重度憂鬱症病人。
隨著收案量增、研究方法優化，實證顯示rTMS對高齡憂鬱症有抗憂鬱的效果，但相較於年輕族群，高齡憂鬱症病人對治療的反應較慢，需要較長的治療時間(2至3個療程，約4至6週)來取得療效；優點是能減少藥物使用劑量、安全、有效，非侵入性、單次的治療時間不超過45分鐘、治療後病人可正常活動。
非人人適用 這些人屬rTMS治療禁忌症但並非所有人都適合rTMS治療，高霈馨主任指出，植入心臟節律器或其他金屬醫療裝置、癲癇病史、懷孕、未成年等，都屬禁忌症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59944
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw