民眾黨不分區陸配李貞秀入列 柯文哲：台灣是移民社會不該歧視
媒體今（21）日流出一份民眾黨不分區立委名單，由台北市前副市長、柯競辦總幹事黃珊珊，以及剛加入民眾黨的前立委黃國昌「雙黃」打頭陣，分列女生、男生組的第一名。具有陸配身分的李貞秀也列入民眾黨不分區安全名單，引發爭論。對此，民眾黨主席柯文哲表示，台灣是移民社會，不該歧視陸配。
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨原本找具有陸配身分、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯擔任不分區，但徐以「拒遭綠營抹紅」為由婉拒提名，最後未入列不分區名單。柯文哲今日晚間參加新北第二選區立委參選人李有宜競選總部成立大會，媒體聯防時被問到不分區名單仍有陸配一事，柯文哲表示，不應該是陸配就排除，他還是反對，陸配在台有36萬人，不曉得生了多少台灣之子，他主張台灣是共融社會、台灣是移民社會，台灣出生的寶寶7%媽媽外籍新娘，為何一開始歧視、敵視，他個人是反對。
柯文哲表示，他查過台灣幼稚園、國小、國中生中7%多的媽媽是外籍新娘，如果是既成事實，他個人政治理念，反對用歧視、敵視去面對台灣內部族群，小時候本省外省隔閡花40、50年才解除，他不希望有新的族群隔閡。
媒體追問黃珊珊與黃國昌列不分區第1、2名，黨內是否有聲音要搶攻立法院長?柯文哲反問說，「我們有辦法搶院長，我們又不是第一大黨。」
媒體問是否會跟其他黨結盟搶立院院長?柯文哲說，數學怎麼算也不會算出這種結果。