專訪／從小山上長大！江啟臣自豪「最懂農民心」　力推農業保險法

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江啟臣分享，在跑基層時，有國小校長反映，校內廁所已經十幾年沒有翻修，設備老舊，就缺十幾萬的經費，這就讓他不禁想問，「一顆飛彈好幾億，一條跑道、一間廁所居然沒錢翻修？」如果好好審預算避免浪費公帑，省下來的錢，或許就能投入教育資源。
江啟臣所在的選區是台中第八選區，包含東勢、新社、石崗、梨山、福壽山、武陵農場等山區，面積橫跨半個台中，江啟臣自曝，從小家裡是務農，不只注重教育資源投入外，農業這塊他也並不陌生。
江啟臣笑稱，他當立委後，常被笑說「書生」要怎麼服務農民，「其實不會，基本上我跟農民反而有特殊情感」，從小在農家長大，農民的訴求，自己第一時間都能理解，過去12年對於農業服務他都相當用心。
江啟臣舉例，有關「天災農損」方面，農民靠天吃飯，如果颱風一來，農民生計就受影響，再者，近年極端氣候，最直接的受害者是動植物，農業則是受天然災害影響最明顯的，像是植物可能因此不開花、結果變劣果，過去幾段時間，他也極力推動農民災損不要太嚴格定義，也不要太難申請，否則就失去原本政府的美意。
「要幫助農民，就讓他們可以感受得到，更何況補助還無法涵蓋農民損失。」江啟臣再指，不只放寬農損定義，他也推動《農業保險法》，如果種水果遇到天災，就可以靠保險得到更高理賠，從104年開始，由中央、地方、農民平均分擔保費，現在全台灣已經有4.6萬件，投保金額103億元，投保面積7.6萬公頃，數量也不斷增加中，最終也和立委曾銘宗成功攜手推動《農業保險法》入法。