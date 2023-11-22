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專訪／從小山上長大！江啟臣自豪「最懂農民心」　力推農業保險法

▲國民黨立委江啟臣自曝，從小在山上長大，沒有讀過幼兒園。（圖／記者朱永強攝）
▲國民黨立委江啟臣自曝，從小在山上長大，沒有讀過幼兒園。（圖／記者朱永強攝）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委江啟臣即將迎戰2024區域立委選戰，挑戰「四連霸」，江啟臣不只深耕在立法院國防外交委員會，對於選區地方經營也不遺餘力，江啟臣接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享他如何替農民、學生爭取資源。

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江啟臣在踏入政壇前曾當過教授，自己也有兩個小孩，且小時候在山上長大，還自曝「沒有讀過幼兒園」，因此對於教育重要性更有同感，深知教育能讓小孩獲得更多機會、翻轉人生，也可以改變貧富差距、城鄉差距，再加上江的選區大多在偏鄉，對教育改善、師資強化他都有更多著墨。

江啟臣分享，在跑基層時，有國小校長反映，校內廁所已經十幾年沒有翻修，設備老舊，就缺十幾萬的經費，這就讓他不禁想問，「一顆飛彈好幾億，一條跑道、一間廁所居然沒錢翻修？」如果好好審預算避免浪費公帑，省下來的錢，或許就能投入教育資源。

江啟臣所在的選區是台中第八選區，包含東勢、新社、石崗、梨山、福壽山、武陵農場等山區，面積橫跨半個台中，江啟臣自曝，從小家裡是務農，不只注重教育資源投入外，農業這塊他也並不陌生。

江啟臣笑稱，他當立委後，常被笑說「書生」要怎麼服務農民，「其實不會，基本上我跟農民反而有特殊情感」，從小在農家長大，農民的訴求，自己第一時間都能理解，過去12年對於農業服務他都相當用心。

江啟臣舉例，有關「天災農損」方面，農民靠天吃飯，如果颱風一來，農民生計就受影響，再者，近年極端氣候，最直接的受害者是動植物，農業則是受天然災害影響最明顯的，像是植物可能因此不開花、結果變劣果，過去幾段時間，他也極力推動農民災損不要太嚴格定義，也不要太難申請，否則就失去原本政府的美意。

「要幫助農民，就讓他們可以感受得到，更何況補助還無法涵蓋農民損失。」江啟臣再指，不只放寬農損定義，他也推動《農業保險法》，如果種水果遇到天災，就可以靠保險得到更高理賠，從104年開始，由中央、地方、農民平均分擔保費，現在全台灣已經有4.6萬件，投保金額103億元，投保面積7.6萬公頃，數量也不斷增加中，最終也和立委曾銘宗成功攜手推動《農業保險法》入法。

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