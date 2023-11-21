米可白空降當主管輾壓老鳥蕭景鴻 《追分成功》開紅盤送粉上萬元
台視最新8點檔大戲《追分成功》昨（20）晚首播開紅盤，全體平均收視0.83、約有49.8萬人收看，50歲以上全體平均收視 1.24，收視表現亮眼。收視高點落在，職場老鳥蕭景鴻以為要升官，卻被空降的米可白搶走主管一職。該劇演員更會在今、明的晚間10點在台視戲劇粉絲團舉辦映後直播，現場抽出萬元獎金送觀眾。
記者蔡依庭／綜合報導
米可白得知收視開出紅盤，興奮表示：「我覺得很開心，相信會越來越好，讓大家看到我不同表現，希望大家一起追分成功。」米可白飾演「秦佳芬」是個嚴厲的冷面主管，對她來說是個全新挑戰，她也表示：「其實佳芬的這些情緒表現，背後都是有原因的，繼續看下去就知道了。」蕭景鴻謙虛表示：「心情是無比開心，這是大家一起努力才能有的成果，我只是剛好站那個高點上，更謝謝觀眾朋友們的支持，曾成功會繼續加油持續追分。」
2人不難看出好默契，米可白認為跟蕭景鴻雖然是第一次對戲，但頻率很對，因此默契超好。蕭景鴻打趣表示：「會不會因為我們家也是鹿港來的，算是老鄉。」他們第1集在火車站的戲，蕭景鴻為了幫米可白抓小偷，先是百米衝刺、再來跨上鐵馬追摩托車，大街小巷狂奔。
蕭景鴻分享一大早就到成功車站拉筋，笑說以前跳舞練瞬間爆發力：「長跑就不行了，這輩子是不可能去參加鐵人三項。」米可白在劇中被蕭景鴻直接撞飛，膝蓋、手臂都是瘀青，被蕭景鴻笑：「當下心裡覺得很抱歉，但為了劇情感覺這樣比較好，她對我的憤怒值應該會繼續往上加。」《追分成功》每周一至周五晚間8點台視播出。
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