快訊／威力彩9.49億頭獎開出了！獎落「這縣市」　幸運兒一人獨得

13歲男童染A流後「急性腦病變」　行為異常、性格改變仍在治療中

▲13歲男童染A流後「急性腦病變」　行為異常、性格改變仍在治療中
▲13歲男童染A流後「急性腦病變」　行為異常、性格改變仍在治療中

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據疾管署資料顯示，上週（11月12日－18日）門急診類流感就診人次為56,049人，較前一週下降，不過仍高於往年同期。此外，上週更新增23例流感併發重症個案，其中1名13歲男童，更在發病後出現「急性腦病變」，出現異常行為、性格改變，目前仍在持續治療、觀察中。

我是廣告 請繼續往下閱讀

新增23例流感併發重症　北部13歲男童併發腦病變

疾管署表示，上週（11月14日－20日）新增23例流感併發重症，分別為6例A型H1N1、17例A型H3N2，年齡介於未滿10歲至90多歲，有21例未接種流感疫苗，有19例具慢性病史；另外，新增5例死亡個案，均未接種過流感疫苗，且均具慢性病史。

在重症個案中有2例未滿10歲的個案，其中1名為北部13歲男童，疾管署防疫醫師林詠青說明，這名個案本身沒有先天潛在疾病，也沒有接種過本季流感疫苗，在11月上旬開始出現發燒、頭暈、嘔吐等症狀，就醫服藥後雖有改善但又陸續出現呼吸道症狀，再次就醫經過流感快篩確認感染A型流感。

醫師開立流感抗病毒藥物予以治療，不過發病後約一週家長發現男童開始出現異常行為、性格改變，除此之外也有嗜睡、下肢抽動等症狀。林詠青醫師表示，就醫後經醫師研判可能是流感相關的急性腦病變，也有可能是因為腦部發炎的症狀造成腦病變。

腦炎、腦病變有何不同？　需注意哪些警訊？

目前這名男童還在醫院繼續治療、觀察中。林詠青醫師提到，急性腦病變其實也是一種腦部發炎的狀況，每個個案的表現會不太一樣，如果發炎有控制下來，多半是可以恢復的，大部分不會有後遺症。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，腦炎、腦病變其實這2個名詞有時是通用的，腦炎這一類的症狀雖然不是那麼常見，可是一旦遇到其實蠻嚴重的，如果感染流感後有意識不清、昏睡叫不醒、抽搐、出現個性或行為上的變化等情形，應前往醫療院所尋求醫療協助。

另外，由於這2名年齡較小的流感重症個案皆符合公費流感疫苗接種對象，但未接種本季流感疫苗。因此，林詠青醫師呼籲，民眾應及早接種流感疫苗，目前公費流感疫苗數量充足還可以提供接種，符合條件者應盡速接種減少重症、死亡風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59973

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

老年憂鬱症盛行率高達5.7%！藥物治療差且慢　rTMS助擺脫治療窘境

右下腹痛常見原因？醫指各可能，小心闌尾炎拖延恐致命！

泌尿道反覆感染恐是「結石」作祟　醫師分析3常見治療處置優缺點！

私密處保養清潔注意！常見問題一篇看懂　告別長痘痘、發癢和異味

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞