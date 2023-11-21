陳冠希太愛了！緊抱6歲女兒不放手「黏踢踢」 二胎進度曝光
陳冠希於2017年與超模秦舒培結婚，婚後育有女兒Alaia，女兒今年已經6歲，陳冠希今（21）日出席自家潮牌活動，特別抱著女兒受訪，短短15分鐘他與女兒「黏踢踢」，還狂吻女兒臉頰4次，完全是「女兒傻瓜」，他也分享自從當爸後變了很多，脾氣也不再火爆，對於路人要求合照、打招呼，也都來者不拒。
記者吳雨婕／台北報導
陳冠希提到從女兒出生後，就都陪在女兒身旁，「因為疫情，我有3年沒離開美國，所以天天陪著孩子。如果有機會可以回台灣、香港、中國，都很開心。」如今女兒Alaia的人氣遠高於自己，他完全不在意，「之前我在日本逛街的時候，看到有人認出她，沒認出我，看到我的時候，就說『喔冠希』，滿開心的，那麼多人喜歡她，她也沒有很怕人，滿開心的，對吧？」
女兒Alaia就像陳冠希的「貼心小棉襖」，陳冠希分享，今年年初的時候他的助理兼司機過世了，他收到消息時非常難過，還因此落下男兒淚，「她（Alaia）過來跟我說『It's ok』，她不知道發生什麼事。」讓他感到非常窩心，因此感嘆：「很開心現在我的第一工作是做爸爸。」女兒長相繼承了陳冠希、秦舒培，陳冠希被問到會不會擔心女兒早就有了男友，他笑說：「她說爸爸就是男朋友。」
陳冠希坦言，自從當爸後，整個人都變了，「現在就沒那麼容易生氣，比較有耐心，看事情、看世界，眼界寬了，會以很多不一樣的角度思考，才會去做判斷，要教育好小孩要有好榜樣，火變小了，街上碰到我的人也知道，我變得比較溫暖，接受跟人家拍照、說『哈囉』。」媒體詢問他是否有機會再添個二寶，「沒有，我覺得女兒已經夠了，用多一點時間培養她，我跟太太沒有很想，女兒很乖，如果生了第二個會失望，壓力太大。」
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