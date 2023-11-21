OpenAI劇烈人事地震！最大贏家是「它」股價飆新高 AI走向引關注
「ChatGPT之父」阿特曼（Sam Altman）17日突然遭爆被OpenAI解除執行長職務，共同創辦人及總裁布羅克曼（Greg Brockman）隨即也宣布離職，讓AI界短時間內經歷了一場巨大人事變動，業界更措手不及地迎來種種變化，其中最大贏家恐怕是將2人納入麾下的微軟（Microsoft），還因此迎來股價創新高，但同時也再度引發社會對AI技術發展過快的質疑。
記者賴禹妡／綜合報導
OpenAI事件標誌著矽谷迎來動盪，根據《路透社》報導，微軟正急著延攬一些離開OpenAI的要角，如阿特曼、布羅克曼等，認為這樣總比關鍵人才落入谷歌和亞馬遜等競爭對手那，或是他們自己出去開新公司強。如今阿特曼、布羅克曼傳出投靠微軟，OpenAI裡也有超過700位員工連署，要求董事為此事辭職以示負責，否則將跟著阿特曼的腳步出走微軟，可說微軟成為整起事件中，目前看起來受益最大的贏家，股價甚至因此漲了2%，並持續衝新高。
不過，即使微軟承諾給予所有OpenAI出走員工一席之地，其他科技廠也同時在虎視眈眈地招手，就怕人才在這場爭鬥中被埋沒。另外，即使搶先納入阿特曼團隊，微軟為了因應人事變局，勢必得投入大量資源，此時可能被谷歌和亞馬遜趁亂超越，OpenAI不只面臨被取代的危機，人才外流也是一大隱患。
這場風波中，另一個有機會坐享漁翁之利的人物，就是半導體公司輝達（Nvidia），微軟若想大力支持阿特曼團隊，首先要提供足夠AI晶片來訓練AI模型，微軟有可能向輝達大量增加訂單。但畢竟輝達晶片身為GPU霸主，高價是個難以忽視的問題，阿特曼曾試圖向中東投資人募資，想創建自己的晶片公司，製造低成本晶片訓練人工智慧模型，這可能會讓微軟對輝達的依賴度逐漸下降。
今年3月就有千名科技領袖曾簽署一封信，呼籲業界應該先暫停先進AI開發，否則恐怕會對人類造成深遠影響。如今OpenAI經歷人事動盪，阿特曼身為生成式AI的代表人物之一，再度引發社會對AI技術發展過快的質疑。