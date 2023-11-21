中衛支持社福團體推展藝術治療 上千人次受惠很療癒

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除此，中衛還暖心致贈兩箱「數位 元雪花」口罩共1800片，分別給「弘道老人福利基金會」、「弘毓社會福利基金會」及「台中市自閉症教育協進會」三家公益團體，希望入冬疫情又蠢蠢欲動之際，能夠充實三家社福團體防疫資源，強化高風險一族的長者防疫力。
另配合藝術治療課程，為溫暖受創心靈，11月23日起至12月8日期間，中衛還舉辦暖身抽獎活動，大方送出45份「數位 元雪花珍緻禮盒」。只要購買任一盒「數位 元雪花」口罩，並至中衛LINE官方帳號登錄電子發票，就有機會中獎。
禮盒中除了有「數位 元雪花成人口罩」，還加碼送歐美國家風行已久的熱紅酒香料包，分「檸檬」、「柑橘」兩款口味，冬季飲用溫熱紅酒可以暖身，舒服渡過寒冬。禮盒中附上兩條仙氣飄飄，印有數位 元雪花圖案的雪白純棉紗布巾，表達紗布起家的中衛，堅持76年來的優良品質保證。
聖誕節腳步近，中衛備受關注的全新「數位 元雪花口罩」正式亮相。和以往傳統雪花冰晶的圖案不同，今年中衛首次設計虛擬世界的像素雪花圖案，靈感來自全球熱門議題元宇宙與AI技術的躍進，在科幻與現實之間的不斷切換，使雪花冰晶圖案呈現前所未有的數位科技美感。
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