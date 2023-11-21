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中衛支持社福團體推展藝術治療 上千人次受惠很療癒

▲中衛做生意不忘公益，今年支持三社福團體推展藝術治療，以彩繪為疫後陷入焦慮老少紓壓。（圖／中衛提供）
▲中衛做生意不忘公益，今年支持三社福團體推展藝術治療，以彩繪為疫後陷入焦慮老少紓壓。（圖／中衛提供）

記者金武鳯/台中報導

彩色口罩大廠CSD做生意不忘公益！鑑於疫情讓不少人陷入焦慮、憂鬱情緒中，即使疫情已趨緩，至今仍無法完全痊癒。為此在今年暖心支持「弘道老人福利基金會」、「弘毓社會福利基金會」及「台中市自閉症教育協進會」三家公益團體開辦藝術治療課程，總計55堂課輔導上千人次，盼用色彩療癒受傷的心靈外，也能繪出美好的記憶與未來夢想。

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中衛行銷經理周令怡表示，小朋友語言能力未成熟，長者可能因病喪失語言能力，皆無法完整表達心聲，特別適合藝術治療。因為藝術治療團體活動是讓人們透過繪畫、舞蹈等方法，表達內心感受。作品好不好看沒關係，重要的是透過藝術創作過程獲得紓壓效果，可以降低焦慮或憂鬱的心情，還能從作品中得到成就感，找到快樂和自信，迴響熱絡！

▲聖誕節腳步近，中衛備受關注的全新「數位 元雪花口罩」正式亮相。（圖／中衛提供）
▲聖誕節腳步近，中衛備受關注的全新「數位 元雪花口罩」正式亮相。（圖／中衛提供）
除此，中衛還暖心致贈兩箱「數位 元雪花」口罩共1800片，分別給「弘道老人福利基金會」、「弘毓社會福利基金會」及「台中市自閉症教育協進會」三家公益團體，希望入冬疫情又蠢蠢欲動之際，能夠充實三家社福團體防疫資源，強化高風險一族的長者防疫力。

另配合藝術治療課程，為溫暖受創心靈，11月23日起至12月8日期間，中衛還舉辦暖身抽獎活動，大方送出45份「數位 元雪花珍緻禮盒」。只要購買任一盒「數位 元雪花」口罩，並至中衛LINE官方帳號登錄電子發票，就有機會中獎。

▲11月23日起至12月8日，中衛舉辦暖身抽獎活動，大方送出45份「數位 元雪花珍緻禮盒」。（圖／中衛提供）
▲11月23日起至12月8日，中衛舉辦暖身抽獎活動，大方送出45份「數位 元雪花珍緻禮盒」。（圖／中衛提供）
禮盒中除了有「數位 元雪花成人口罩」，還加碼送歐美國家風行已久的熱紅酒香料包，分「檸檬」、「柑橘」兩款口味，冬季飲用溫熱紅酒可以暖身，舒服渡過寒冬。禮盒中附上兩條仙氣飄飄，印有數位 元雪花圖案的雪白純棉紗布巾，表達紗布起家的中衛，堅持76年來的優良品質保證。

聖誕節腳步近，中衛備受關注的全新「數位 元雪花口罩」正式亮相。和以往傳統雪花冰晶的圖案不同，今年中衛首次設計虛擬世界的像素雪花圖案，靈感來自全球熱門議題元宇宙與AI技術的躍進，在科幻與現實之間的不斷切換，使雪花冰晶圖案呈現前所未有的數位科技美感。

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