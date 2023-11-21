▲【寵物專輯】禿毛、皮膚傷口≠皮膚病！　了解「分離焦慮」舔毛、亂叫都是警訊

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狗每10隻有1隻分離焦慮 原因與寵物個性有關不只人類會有分離焦慮的問題，動物也會有分離焦慮症。獸醫師丘立信提到，在門診中其實有蠻多寵物會因為分離焦慮的問題而被飼主帶來求診，以狗來說，來看病的大約10隻就有1隻有分離焦慮的情形。
獸醫師丘立信認為，分離焦慮與環境、性別、品種、年紀、曾被棄養或虐待等都沒有關係，其實就跟人一樣很難說出一個原因，主要還是與寵物本身的個性、天性有關，但有分離焦慮問題的狗會多於貓，因為狗比較黏人，貓比較黏家而且常常獨來獨往，所以這方面的問題就比較少。
分離焦慮有哪些症狀？ 哪些行為表現是警訊？若寵物有分離焦慮症，可能會有過度舔毛的行為。獸醫師丘立信提到，初期會因為不斷舔毛而出現毛「著色」的情形，讓原本的白毛變得紅紅黃黃咖啡色，嚴重則會使毛越變越少，甚至會舔到受傷，因此有些寵物在一開始可能會被誤認為皮膚病，後來再轉介去別的地方後才發現原來是焦慮症引起的。
除了舔毛外，獸醫師丘立信表示，當主人一離開視線，家中寵物就開始鬼吼鬼叫叫不停，或是在家搗蛋（如：抓咬沙發、家具等破壞行為）、在屋內到處隨便大小便，還有不斷在家中晃來晃去等，都是寵物有分離焦慮症時會出現的行為。
分離焦慮如何治療、改善？ 寵物溝通師有用嗎？因此，飼主若遇到鄰居抱怨家中寵物常在主人不在時一直叫，或是發現家中寵物有掉毛的情形時，就應該盡快帶往獸醫門診進一步評估、治療。獸醫師丘立信提到，治療上臨床獸醫師會給予動物用的抗憂鬱藥來控制，若效果不佳可能會使用到人用的藥物，要是依舊沒太大改善就會轉介寵物行為醫師處理。
寵物行為醫師就類似於人類的心理治療，能研究分析寵物的行為並訂定出相關的改善計畫。除了治療外，獸醫師丘立信表示，飼主也應盡可能地陪伴寵物改善焦慮問題，若要留下牠們外出，可以在環境中播放音樂、人聲等，現在很多人會使用能說話、互動的寵物監視器，多多少少對分離焦慮都會有所改善。
另外，現在很多飼主常會找寵物溝通師，希望藉此了解自家寵物、解決寵物行為的相關問題，獸醫師丘立信提醒這就是所謂的「偏方」，建議飼主如果發現家中寵物有分離焦慮的相關症狀應交由獸醫師診斷、治療，若等到情況嚴重才做控制會很麻煩，應盡早治療、盡早控制。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59960
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