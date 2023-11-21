拜登警告奏效？富士康查稅判決出爐 中國稅務機關「只罰8.8萬」
中國稅務部門在郭台銘宣佈獨立參選台灣2024總統大選後，大動作調查鴻海集團旗下的富士康，被外界普遍認為是中國有意干預台灣總統大選的行為，美國總統拜登與中國國家領導人習近平在舊金山會晤時，還特別要求習勿介入台灣大選。稍早，中國國家稅務總局武漢市稅務局宣布，將以「富士康編造虛假計稅」為依據，認定富士康違反稅收徵收管理法，開罰人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《東方財富網》報導，中國對於富士康旗下多地企業展開的稅務稽查與用地調查結果已出爐，中國國家稅務總局武漢市稅務局稱富聯科技（武漢）有限公司近日因編造虛假課稅依據，違反稅務徵收管理法，將開罰人民幣2萬元。
報導稱，處罰事由顯示富士康將部份非直接從事研發人員費用，列入研發人員人工費用進行加計扣除。其中2021年度涉及8人費用88萬人民幣（約新台388萬元），2022年度涉及15人費用105萬人民幣（約新台幣462萬元），而依照規定，富士康所得稅超範圍加繳扣除的研發費，應調增為應納稅所得額。
中國官媒《環球時報》上月22日透露，中國稅務部門對對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查；此舉被認為是干預台灣大選的行為，掀起全球多家外媒高度關注。
富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘競選辦公室對此則表示，交由鴻海集團方面回應；鴻海集團則是在同天下午發佈重大訊息指出，「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理。」