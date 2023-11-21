國台辦再批賴清德淡化「台獨」風險：企圖洗白戰爭製造者形象
中國國台辦之前曾評論民進黨總統參選人賴清德與副手駐美代表蕭美琴，是「雙獨組合、獨上加獨」，賴清德則回嗆中國官員沒有經歷過民主洗禮。而中國國台辦發言人陳斌華今（21）日再批賴清德斷章取義、炒作北京未來數年「沒有攻台計畫」的報導，是企圖否定「台獨」的危險性，洗白其「戰爭製造者」的形象。
記者倪浩軒/綜合報導
中國國家主席習近平與美國總統拜登會面時，表明北京沒有在2027年或2035年採取軍事行動武力攻台的計畫。此番言論受到外界不同解讀，賴清德日前在造勢致詞時則表示，習近平否認有攻台計畫，等於是打臉國民黨操弄的戰爭謊言。
對此，中國國台辦發言人陳斌華今日批評賴清德是斷章取義、炒作「沒有攻台計畫」的報導，企圖淡化、否定「台獨」分裂活動的危害性和危險性，洗白其「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」的形象，為繼續謀獨挑釁製造藉口，企圖混淆視聽，騙取選票。
陳斌華稱台灣問題是中美關係中「最重要、最敏感的問題」，與拜登會晤時，習近平詳細闡明了中方的原則立場，要求美方恪守「一個中國原則」，反對台灣獨立，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一。
陳斌華最後強調，希望廣大台灣同胞認清「台獨」與台海和平水火不容，堅決反對台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。