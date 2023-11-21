林心如師妹《此時此刻》Nubra噴出 徐黛玲初登場胖到媽媽認不得
徐黛玲是林心如師妹，在Netflix《此時此刻》第一單元「戀愛實境秀」扮演舞蹈老師「紫茵」，與朱軒洋、王淨等人結緣一起同住宿舍，個性大辣辣又戀愛腦。她邀媽媽一起看播出，沒想到播完後媽媽問她在哪裡？原來媽媽覺得她在鏡頭上好胖。另外一慘事，她劇中告白失敗，淚奔時Nubra噴出還走光，好在王淨即時美女救美。
記者蔡依庭／綜合報導
導演連奕琦在尋找「紫茵」時，希望可以將演員的特質融入戲中角色，剛好徐黛玲學生時期主修舞蹈，徐黛玲表示：「我的第一場戲就是在舞蹈教室練舞，其實直到導演拍攝前我都不知道跳舞的音樂是什麼，只好臨時編了一段舞蹈搭配歌曲，還因為跳得太忘我，趴到地上去，讓攝影師也措手不及。」
該劇播出之後，徐黛玲收到很多網友的回覆，有人說她很勇敢、直白、可愛，也有人說她戀愛腦沒確認就告白，她表示：「其實我現實生活中，也是會積極先跟對方告白的人，也嚇到過對方，但就算告白失敗我也不會氣餒。」
但她認為自己與紫茵不同之處是，在愛情裡她是屬於比較理性，不會失敗了就哭著跑出去。她回憶拍哭戲的時候很緊張，「我準備跑出去時，我的Nubra整個掉出來走光了，王淨剛好戲情所需跑出來追我，我當下馬上跟她求救，王淨一秒抱緊我到一旁去，這件事真的讓我太深刻了，當時真的很感謝王淨。」
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