金馬60／老中青爭最佳男配角！67歲陳慕義超車傅孟柏 獲票選第一
第60屆金馬獎將在25日隆重登場。日前《NOWnows今日新聞》特別舉辦「最佳男配角獎」網路民調票選活動，邀請讀者們一起來預測陳澤耀、黃梓樂、陳慕義、傅孟柏、林保怡共5位演員中，誰才是最終贏家？票選活動已於19日結束，結果為67歲的台灣演員陳慕義，以34.15%得票率小小擊敗傅孟柏，成為影迷們心中的奪獎大熱門。
記者詹鎰睿／綜合報導
67歲的台灣資深演員陳慕義，拿下34.15%的得票率成為影迷心目中的最大熱門，繼2004年憑藉《黑狗來了》入圍最佳男配角之後，陳慕義睽違19年再度踏上金馬舞台，以台灣本土電影《老狐狸》殺出重圍，非常有望奪獎，彌補當年落馬的遺憾。
36歲的台灣中生代演員傅孟柏，擁有輝煌的戰績，在票選活動中拿走31.71%的得票率，小小敗給老大哥陳慕義。不過，今年的傅孟柏可是靠著電影《本日公休》拿下台北電影獎最佳男配角，沒想到又再次憑藉該部電影入圍金馬獎最佳男配，最後奪獎的可能性也很大。
來自馬來西亞的32歲演員陳澤耀，雖然以19.51%的得票率暫居第三名，但在電影《富都青年》的表現仍獲得影迷肯定，飾演的「阿迪」完美詮釋社會底層辛酸，還跟準金馬影帝吳慷仁擁有精采的對手戲，讓外界認為兩人很有可能會是當天晚上的大贏家。
童星黃梓樂與演員林保怡，兩人都來自香港，雖然年齡差了整整47歲，但在票選活動中均以7.32%得票率並列第四名。有趣的是，兩人抱著志在參加不在得獎的心態，黃梓樂曾表示，競爭者哥哥們都很強，而且還有林保怡哥哥，認為自己有入圍就好；林保怡則是笑說，從沒想過自己會入圍金馬，反而認為同劇的姜大衛、胡楓才有資格。
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