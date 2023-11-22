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金馬60／老中青爭最佳男配角！67歲陳慕義超車傅孟柏　獲票選第一

▲陳慕義在《NOWnews今日新聞》金馬獎活動民調票選中榮獲第一名，擊敗傅孟柏，被讀者們視為「最佳男配角」的大熱門，（圖／華映娛樂提供）
▲陳慕義在《NOWnews今日新聞》金馬獎活動民調票選中榮獲第一名，擊敗傅孟柏，被讀者們視為「最佳男配角」的大熱門，（圖／華映娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

第60屆金馬獎將在25日隆重登場。日前《NOWnows今日新聞》特別舉辦「最佳男配角獎」網路民調票選活動，邀請讀者們一起來預測陳澤耀、黃梓樂、陳慕義、傅孟柏、林保怡共5位演員中，誰才是最終贏家？票選活動已於19日結束，結果為67歲的台灣演員陳慕義，以34.15%得票率小小擊敗傅孟柏，成為影迷們心中的奪獎大熱門。

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67歲的台灣資深演員陳慕義，拿下34.15%的得票率成為影迷心目中的最大熱門，繼2004年憑藉《黑狗來了》入圍最佳男配角之後，陳慕義睽違19年再度踏上金馬舞台，以台灣本土電影《老狐狸》殺出重圍，非常有望奪獎，彌補當年落馬的遺憾。

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▲傅孟柏以《本日公休》拿下台北電影獎最佳男配，很有可能在最後奪下本屆金馬最佳男配。（圖／NOWnews攝影中心）
36歲的台灣中生代演員傅孟柏，擁有輝煌的戰績，在票選活動中拿走31.71%的得票率，小小敗給老大哥陳慕義。不過，今年的傅孟柏可是靠著電影《本日公休》拿下台北電影獎最佳男配角，沒想到又再次憑藉該部電影入圍金馬獎最佳男配，最後奪獎的可能性也很大。

▲《富都青年》吳慷仁（右）、陳澤耀主演兄弟檔專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲吳慷仁（右）、陳澤耀在《富都青年》飾演一對兄弟，雙雙入圍本屆金馬最佳男主、最佳男配。（圖／記者鄭孟晃攝影）
來自馬來西亞的32歲演員陳澤耀，雖然以19.51%的得票率暫居第三名，但在電影《富都青年》的表現仍獲得影迷肯定，飾演的「阿迪」完美詮釋社會底層辛酸，還跟準金馬影帝吳慷仁擁有精采的對手戲，讓外界認為兩人很有可能會是當天晚上的大贏家。

童星黃梓樂與演員林保怡，兩人都來自香港，雖然年齡差了整整47歲，但在票選活動中均以7.32%得票率並列第四名。有趣的是，兩人抱著志在參加不在得獎的心態，黃梓樂曾表示，競爭者哥哥們都很強，而且還有林保怡哥哥，認為自己有入圍就好；林保怡則是笑說，從沒想過自己會入圍金馬，反而認為同劇的姜大衛、胡楓才有資格。

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▲在《白日之下》中演出「變態院長」的林保怡，擊敗同片演員姜大衛強攻金馬獎男配角，本片更揭開香港療養院虐待黑幕。（圖／双喜）
▲在《白日之下》中演出「變態院長」的林保怡則驚訝表示，從沒想過自己會入圍金馬獎。（圖／双喜）
▲11歲「香港最強童星」黃梓樂在《年少日記》中精湛演技超吸睛，入圍本屆金馬男配角獎。（圖／光年映畫）
▲11歲香港童星黃梓樂（下），在《年少日記》展現超強演技，但他笑說，競爭對手都很強，自己有入圍就好。（圖／光年映畫）

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