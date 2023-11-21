英國核潛艦驚傳重大故障！差點潛入深海被壓扁 船上還有數枚核彈
英國媒體近日曝光一項令人擔憂的核潛艦事故，引發外界關注。英國皇家海軍一艘攜帶了三叉戟核飛彈的先鋒級（Vanguard class）核動力潛艦，在準備出發巡邏時，艦上的主深度計（depth gauge）遇到了故障，導致指揮官誤判了潛艦的下潛深度，幸好工程師及時發現，否則後果不堪設想。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，這起事故發生在一年多前，英國皇家海軍目前正在針對此事件進行調查，但拒絕透露更多細節。據消息人士證實，當時該艘核潛艦在出發巡邏潛航時，艦上的主深度計故障，導致指揮官誤判了潛艦的下潛深度。在深海潛航時船體會承受巨大的壓力，核潛艦雖然堅固，但也有其承受極限，潛航深度太深就會進入危險區。
報導指出，在故障發生當下，核潛艦仍處於安全區內，但正朝向「壓碎深度（crush depth）」潛航。幸好輔助深度計仍在正常運作，工程師注意到輔助深度計的資訊，意識到出問題了，趕緊發出警報。
消息人士表示，核潛艦內的安全系統都有建置系統冗餘（Redundancy），確保其中一個系統發生問題時，還有另一備用系統能夠示警，就如同這次的意外一樣。英國皇家海軍沒有針對此次事故給予直接回應，但強調確保艦上人員安全始終是重中之重。