青龍紅毯／《戀人》安恩真平口禮服往下掉走光　當眾喬溢出Nubra

金馬60／林青霞獲終身成就獎！「東方不敗」成功從愛情片巨星轉型

▲林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎，她出道多年以瓊瑤的愛情片走紅，之後以「東方不敗」一角成功轉型。（圖／資料照）
▲林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎，她出道多年以瓊瑤的愛情片走紅，之後以「東方不敗」一角成功轉型。（圖／資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

第60屆金馬獎今日將在國父紀念館舉行頒獎典禮，出道50年的影后林青霞獲頒「終身成就獎」，當她得知這消息時，興奮表示「一定會來頒獎典禮」。林青霞19歲以瓊瑤的電影《窗外》正式出道，不久後，她將重心轉移至香港影壇，以東方不敗一角，令人留下深刻印象，雖然她婚後淡出螢光幕前，仍在華人影壇上，有著舉足輕重的地位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林青霞、陳坤厚榮獲金馬60「終身成就獎。」（圖／金馬影展提供）
▲林青霞榮獲金馬獎第60屆「終身成就獎」，她將會親自現身頒獎典禮。（圖／金馬影展提供）
19歲演出《窗外》女主角開啟影視之路　靠著「東方不敗」成功轉型

18歲的林青霞在西門町被星探挖掘，參加了《窗外》的試鏡，但父母並不希望她成為明星，媽媽還為此病倒，林青霞自行向片方提議，找一個社會上有名望的人來說服她的父母，最後才成功演出，成為1970年代後期，台灣最著名的瓊瑤式愛情片巨星之一。林青霞當年以清純外表、精緻五官迷倒無數少男少女，與秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」。到1992年時，她投入武俠片，在改編金庸小說的《笑傲江湖之東方不敗》，以反串形象成功轉型。

林青霞從演過上百部電影，1994年嫁給邢李㷧後淡出演藝圈，長年旅居香港。才華洋溢的她，2004年起開始在報刊雜誌發表文章，從電影到文學作品，都帶給無數人啟發。2023年4月，她榮獲香港大學頒發榮譽博士的學位。

▲林青霞年輕時美若天仙，一路紅到今天。（圖／林青霞微博）
▲林青霞年輕時美若天仙，一路紅到今天。（圖／林青霞微博）
經典代表作無數　生涯曾2度獲女主角獎

林青霞曾於1976年以電影《八百壯士》楊惠敏一角獲得第22屆亞洲影展最佳女主角、1990年以《滾滾紅塵》女作家沈韶華一角，獲頒第27屆金馬獎最佳女主角獎。林青霞得獎次數不多，但她詮釋的代表作各個是經典，包含《滾滾紅塵》、《笑傲江湖之東方不敗》、《鹿鼎記II神龍教》、《月朦朧鳥朦朧》等等。

▲林青霞年輕時有非凡的氣質，演過多部瓊瑤愛情片。（圖／林青霞微博）
▲林青霞年輕時有非凡的氣質，演過多部瓊瑤愛情片。（圖／林青霞微博）
感情路坎坷情纏秦漢18年　最終嫁給邢李㷧

感情世界中，林青霞情路坎坷，出道時與《窗外》男主角秦漢相戀，當時男方有家庭，她背負小三罵名，後來又與秦祥林在美國訂婚，心中一直放不下秦漢，得知秦漢恢復單身後，兩人竟然又戲劇性復合，情纏18年後黯然分手。最終，林青霞在1994年嫁給商人邢李㷧，2018年卻傳出婚變，爆出她拿了80億贍養費悄悄離婚，但事後林青霞以8字回應：「我的家庭幸福美滿」，否認婚變。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

更多「金馬60入圍揭曉」相關新聞。

「最美東方不敗」林青霞息影29年驚豔文壇　約定金馬獎典禮當天見

林青霞19歲青澀樣曝！《窗外》大談禁忌師生戀　台灣首映等半世紀

林青霞「22歲青澀照」零修圖流出！仙女下凡電暈一票男粉絲

林青霞也曾是她學生　76歲國寶舞蹈家曹金鈴3秒跳上馬超軟Ｑ

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞