金馬60／林青霞獲終身成就獎！「東方不敗」成功從愛情片巨星轉型

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18歲的林青霞在西門町被星探挖掘，參加了《窗外》的試鏡，但父母並不希望她成為明星，媽媽還為此病倒，林青霞自行向片方提議，找一個社會上有名望的人來說服她的父母，最後才成功演出，成為1970年代後期，台灣最著名的瓊瑤式愛情片巨星之一。林青霞當年以清純外表、精緻五官迷倒無數少男少女，與秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」。到1992年時，她投入武俠片，在改編金庸小說的《笑傲江湖之東方不敗》，以反串形象成功轉型。
林青霞從演過上百部電影，1994年嫁給邢李㷧後淡出演藝圈，長年旅居香港。才華洋溢的她，2004年起開始在報刊雜誌發表文章，從電影到文學作品，都帶給無數人啟發。2023年4月，她榮獲香港大學頒發榮譽博士的學位。
經典代表作無數 生涯曾2度獲女主角獎
林青霞曾於1976年以電影《八百壯士》楊惠敏一角獲得第22屆亞洲影展最佳女主角、1990年以《滾滾紅塵》女作家沈韶華一角，獲頒第27屆金馬獎最佳女主角獎。林青霞得獎次數不多，但她詮釋的代表作各個是經典，包含《滾滾紅塵》、《笑傲江湖之東方不敗》、《鹿鼎記II神龍教》、《月朦朧鳥朦朧》等等。
感情路坎坷情纏秦漢18年 最終嫁給邢李㷧
感情世界中，林青霞情路坎坷，出道時與《窗外》男主角秦漢相戀，當時男方有家庭，她背負小三罵名，後來又與秦祥林在美國訂婚，心中一直放不下秦漢，得知秦漢恢復單身後，兩人竟然又戲劇性復合，情纏18年後黯然分手。最終，林青霞在1994年嫁給商人邢李㷧，2018年卻傳出婚變，爆出她拿了80億贍養費悄悄離婚，但事後林青霞以8字回應：「我的家庭幸福美滿」，否認婚變。
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