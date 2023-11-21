偽鈔集團黑吃黑？朱長生慘死曼谷 泰警在房內保險箱發現大量偽鈔
泰國警方16日在首都曼谷邦納區（Bangna）的飯店發現一具男性屍體，經查後發現是47歲的台灣「行勝於言實踐研究院」會長朱長生，他生前曾被控「假公益真吸金」，有藝人經紀人質疑整起案件是「黑吃黑」。而根據泰媒最新報導，朱長生旅館房內的保險箱發現了大量美元偽鈔，以及用來製造偽鈔的彩紙和材料。這些偽鈔與命案有何關聯，仍待進一步調查釐清。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《曼谷郵報》報導，警方在案發後從朱長生旅館房內帶走兩個保險箱，而調查人員於20日成功打開保險箱，發現裡面竟裝著大量美元偽鈔。警方表示，共找到1312張偽鈔，另外還有用來製作偽鈔的黑色材料紙1821張以及綠色材料紙8790張，將繼續追查是哪些人員參與了製造偽鈔的犯罪。
朱長生屍體四肢遭綑綁，頭部被戴上塑膠袋，且生前遭到虐打。朱長生生前有多個爭議事件，包括被指控洗錢、被爆料「假公益真吸金」和投資大麻，也讓命案被懷疑涉及到「黑吃黑」，疑點重重。
泰國警方目前已經逮捕了兩位分別是喀麥隆籍（John Agbor）與緬甸籍（Zwe Lin Pyae）的嫌疑犯男子，同時正在追捕一位據稱是雇用這兩位外籍嫌犯襲擊朱男的泰國女子。另外還有1名身份不明、疑似也涉案的萬那杜籍男子潛逃出境，警方已發出通緝令，正在全力追捕中，希望能早日釐清案情。