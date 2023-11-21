▲專訪／《全明星》洗菜曝與孩子相處秘訣「1身份曝光」　談子宮肌瘤飲食照顧與健康近況

我是廣告 請繼續往下閱讀
熱愛打籃球的洗菜表示，看到節目中青少年辛苦練習，覺得能夠保持運動的初衷很難得。因為到了運動後期，你也許為了目的、想要得獎，沒有辦法好好享受它，覺得疲乏，想放棄，但是看到他們熱情的參與，會感受到：「原來運動教會我們很多事情！」想起過去對籃球的熱愛，她說從畢業至今已經超過10年，還是一直打籃球，更透過錄製節目確定：「我真的很喜歡籃球這個運動！」大學參加校隊，畢業後則參加業餘籃球隊，被問到為什麼至今仍很喜歡籃球？洗菜坦言籃球能夠讓自己在球場上可以找到定位，有能量，也能讓自己放鬆，消化很多生活中的壓力。
洗菜有另外更與兒童台優格姐姐一起合作。本身就喜歡也會照顧這些小朋友，分享心得，「與孩子相處的秘訣，不想讓小小來賓覺得我們錄影時候像大人，而是很關心你的姐姐。」尤其是當小朋友微叛逆的時候，不能與他們對立，要做他們的好朋友。跟高中生一起聊天，與之融入才能將心房打開。
為了主持《敢動應援團》實境節目，洗菜特別練習說話能力，覺得要講出言之有物的內容有些困難。不過，沒有特別鍛鍊體力，因為錄製《全明星運動會》節目時候已經接觸過許多沒有嘗試過的運動。問到《全明星運動會》與《敢動應援團》節目最大的差別，「前者你是主角，後者則是必須當綠葉，讓觀眾看到你的來賓與隊員，身份轉換是不同的。」畢竟曾經當過運動員，希望觀眾可以看到節目來賓辛苦的地方為何？並非只看得到第一名，努力的過程也需要被看見！
除了先前訪談中提到到香山的一所學校跑馬拉松運動有難度，洗菜坦言霹靂舞也覺得很難，「完全不知道跳breaking這麼難，光是一個地板動作，需要用全身力量，真的撐不起來。」該集的運動科學還要練習倒立，大約40-50次，直到可以平衡為止，真的非常疲累。看著國高中生，不只是練習倒立用手撐著，甚至還要側一邊旋轉，因為年紀很小需要鍛鍊，很多孩子脊椎都已經受傷。「成長階段時期，用不正常的方式使用，反而造成運動傷害；BREAKING就會一直摔、跌倒、手腕也很痛。」真的不是一件輕鬆的事情。
本身有懼高症的洗菜，這次在節目中也嘗試競技啦啦隊，過程中必須被男隊員來回拋接，而後卻加入台北戰神啦啦隊坦言，啦啦隊與競技啦啦隊仍是有差異，競技啦啦隊需要拋切挑戰高難度特技，啦啦隊則是純粹跳舞。提到加入台新戰神啦啦隊的機緣，她說：「自己最愛籃球，常去球場看球，如果沒有辦法打職業籃球，能站在職業的場地，替球員加油，也是另類的為最愛的籃球付出。」加入啦啦隊的心情，洗菜說跳舞真的很難，會跳與跳得好看是兩件事，跟其他隊員程度有落差，所以需要花更多的時間練習。她也預告，11/25開始會有第一場籃球賽，但籃球的啦啦隊場次不像棒球場次這樣多，只有主場才需要出場，一個月最多忙兩到三天，還不至於到太忙碌。
洗菜錄製節目過程中，經歷過子宮肌瘤需要開刀！她表示，女生平均4人就有1人可能罹患子宮肌瘤，與賀爾蒙有關係。其實每年都有健康檢查，四、五年前就發現有肌瘤，今年被告知突然長大，去年6公分，今年突然超過12公分。因為肌瘤壓到子宮、腸子與膀胱，腹部會不舒服，肚子一用力，就像是剖腹產生完小孩的感覺。因為肌瘤超過10公分，醫生則建議手術割除。開完刀休養兩個月，傷口大約10公分左右，而後開始慢慢恢復運動，包括跑步、重訓，現在則可以恢復正常運動。
因為子宮肌瘤，開刀前盡量穿束腹、不要提重物；飲食部分的注意，則須吃補一點。洗菜坦言最矛盾的，準備開刀前期，只要補身體，子宮肌瘤就會變大，需要照顧身體卻不能吃很補，很衝突。現在透過手術割除，可以補身體，狂喝雞精也沒問題。洗菜說，因為子宮肌瘤導致前半年都沒有運動，現在恢復後覺得可以運動的感覺真好，慢慢來。
提到今年的計畫，洗菜表示年底可能再發單曲，今年希望可以推出第三首單曲。洗菜提及，最想做的事情還是當歌手，主持與啦啦隊工作，都是意外來的驚喜。
延伸閱讀
「可口可樂洗頭法」真的有效嗎？ 網紅實驗揭露令人驚訝的結果！
女嬰出生竟有「3顆頭」 醫師遺憾表示：顱內腦疝！存活率恐僅有55%