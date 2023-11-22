楊貴媚自爆曾被地方官員逼喝酒當場走人　日本泡湯露蜜桃臀

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但說到喝酒經歷，楊貴媚很後悔這麽晚才開始學喝酒，她不禁爆粗口，「因為以前會被逼酒，就會覺得『X的』，你們會喝酒的人是怎麽回事啊！」楊貴媚回憶當年，有時拍戲會被帶去和地方官員吃飯，「他當然是熱情，就說『妳喝嘛！』我不喝他就說『那你經紀人喝嘛』。」
楊貴媚立馬回嗆：「經紀人喝醉了，是誰照顧我，我照顧他嗎？」然後瞬間走人，「我們走了，謝謝招待！」這種經驗她太多次了，有時真的閃不過，配合對方所謂的「喝一杯就好」，但每每迎來的都是接著要第二口、第三口，楊貴媚氣噗噗說：「我就覺得這人得寸進尺，我就不喝了！」對方又要她經紀人來喝，楊貴媚同樣沒在理他，直接閃人，「然後第二天人家跟我說，他是我們這裡很大的官」，不過她也沒在意。
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3人也在熊本體驗泡湯，鍾欣凌忍不住爆料，「楊貴媚有蜜桃臀！」一直誇她屁股形狀很漂亮，是「駝峰」，讓楊貴媚羞到不行，用手摀住臉。
鍾欣凌表示，3人因錄節目圍著浴巾泡湯，但誰知浴巾超小條，「浴巾就是到屁股，就剛好蓋到這樣而已，那屁股大就是完全在外面了」，她看著楊貴媚毛巾浮起來，納悶「這個這2個凸出來的小山丘是什麽？駝峰你知道嗎？」
但楊貴媚透露，其實這還不算從影44年來尺度最大，她1994年與中國男星趙文瑄合作的《在那陌生的城市》，當時背部全裸露到屁股上方，還和趙文瑄有激情床戲，嚴藝文大叫：「我看過，妳那時候有發出聲音！」讓楊貴媚害羞不已。
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