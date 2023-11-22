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楊貴媚自爆曾被地方官員逼喝酒當場走人　日本泡湯露蜜桃臀

▲楊貴媚在熊本大採購，不太能喝酒的她，連清酒都買。不禁想起之前被官員逼喝酒往事。泡湯還被鍾欣凌爆料有蜜桃臀。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲楊貴媚在熊本大採購，不太能喝酒的她，連清酒都買。不禁想起之前被官員逼喝酒往事。泡湯還被鍾欣凌爆料有蜜桃臀。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

記者黃盈容／熊本報導

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往日本熊本錄製節目，在山鹿市體驗「彩繪燈籠」，迎接即將到來的當地盛典「燈籠季」，更在老街暢飲清酒。說到喝酒，堪稱一杯醉的楊貴媚，自爆曾被地方官員逼酒，氣得她撂一句「我們走了，謝謝招待」當場走人，眾人傻眼：「對方官很大！」而3人也在當地體驗泡溫泉，鍾欣凌忍不住爆料，「楊貴媚有蜜桃臀！」

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▲楊貴媚（中）、鍾欣凌（右）、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往日本熊本出外景。
▲楊貴媚（中）、鍾欣凌（右）、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往日本熊本出外景。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文在熊本錄製外景，楊貴媚不忘大採購，隨便一個飯店大廳的伴手禮商店都能買到破萬日幣，她明明不喝酒，在清酒店也能買。她甚至買到行李箱塞不下，交代工作人員「你的行李箱要借我用！」

▲楊貴媚與陳怡婷（中）、木庭理繪社長（右）在熊本山鹿的老街體驗喝清酒。
▲楊貴媚與陳怡婷（中）、木庭理繪社長（右）在熊本山鹿的老街體驗喝清酒。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
但說到喝酒經歷，楊貴媚很後悔這麽晚才開始學喝酒，她不禁爆粗口，「因為以前會被逼酒，就會覺得『X的』，你們會喝酒的人是怎麽回事啊！」楊貴媚回憶當年，有時拍戲會被帶去和地方官員吃飯，「他當然是熱情，就說『妳喝嘛！』我不喝他就說『那你經紀人喝嘛』。」

楊貴媚立馬回嗆：「經紀人喝醉了，是誰照顧我，我照顧他嗎？」然後瞬間走人，「我們走了，謝謝招待！」這種經驗她太多次了，有時真的閃不過，配合對方所謂的「喝一杯就好」，但每每迎來的都是接著要第二口、第三口，楊貴媚氣噗噗說：「我就覺得這人得寸進尺，我就不喝了！」對方又要她經紀人來喝，楊貴媚同樣沒在理他，直接閃人，「然後第二天人家跟我說，他是我們這裡很大的官」，不過她也沒在意。

▲楊貴媚（中）、鍾欣凌（右）、嚴藝文泡湯坦誠相見，鍾欣凌驚嘆楊貴媚有蜜桃臀。
▲楊貴媚（中）、鍾欣凌（右）、嚴藝文泡湯坦誠相見，鍾欣凌驚嘆楊貴媚有蜜桃臀。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3人也在熊本體驗泡湯，鍾欣凌忍不住爆料，「楊貴媚有蜜桃臀！」一直誇她屁股形狀很漂亮，是「駝峰」，讓楊貴媚羞到不行，用手摀住臉。


鍾欣凌表示，3人因錄節目圍著浴巾泡湯，但誰知浴巾超小條，「浴巾就是到屁股，就剛好蓋到這樣而已，那屁股大就是完全在外面了」，她看著楊貴媚毛巾浮起來，納悶「這個這2個凸出來的小山丘是什麽？駝峰你知道嗎？」

但楊貴媚透露，其實這還不算從影44年來尺度最大，她1994年與中國男星趙文瑄合作的《在那陌生的城市》，當時背部全裸露到屁股上方，還和趙文瑄有激情床戲，嚴藝文大叫：「我看過，妳那時候有發出聲音！」讓楊貴媚害羞不已。

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