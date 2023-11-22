鍾欣凌落海危機！老公嚇壞急Call 曝女兒抱著她10年前宣傳照睡覺
鍾欣凌和楊貴媚、嚴藝文錄製實境節目《老少女奇遇記》到日本熊本出外景，但鍾欣凌卻在體驗獨木舟時，意外翻船落海，好在只是在淺淺的岸邊，有驚無險。不過，昨（21）日新聞爆出後，引起關切，鍾欣凌笑說連老公陳清河都難得在她工作時間打電話關心。鍾欣凌也透露，此趟8天日本行，次女「二寶」竟想媽媽想到抱著鍾欣凌10年前宣傳照睡覺，還會把照片和衛生紙擺在床頭櫃，連大女兒「兔寶」都直呼「好詭異！」
記者黃盈容／熊本報導
鍾欣凌日前爆出落海意外，人還正在日本出外景的她，還被台灣遊客關心，「妳還好嗎？」她趕緊解釋「我沒事！」不僅如此，老公知道她在工作，一般不太打電話打擾，但昨也特別致電問「妳還好嗎？」鍾欣凌不禁感受到新聞的威力。
鍾欣凌透露這趟出遠門，二寶竟抱著她照片睡覺，「她很可愛，抱著我10年前的宣傳照睡覺說想媽媽，照片被她揉到舊舊、皺皺的」，雖是溫馨的場面，但說著說著又覺得哪裡怪怪，因為二寶把照片跟衛生紙整整齊齊的一起放在床頭櫃，嚴藝文不禁好奇問：「妳那照片是黑白的嗎？」二寶奇特的行為，兔寶都皺眉直呼「好詭異」。
鍾欣凌雖也想念家中寶貝，不過卻自爆每次收工和老公、女兒視訊時，都會表現一副很疲憊的樣子，還要用沙啞嗓音講話，笑說；「我裝得很辛苦耶，說我等下還要拍溫泉，先不跟你們講話囉」，結果掛掉電話，她其實在追劇，享受一人的悠閒時光。
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