拆解韓國影視IP的成功路徑圖！從《Moving異能》到《淘氣小企鵝》

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《Moving異能》女主角韓孝周憑本片擊敗《黑暗榮耀》的宋慧喬贏得第59屆大鐘獎的劇集最佳女演員獎，《Moving異能》播出後在全球範圍都獲得熱烈迴響，不僅被譽為是「拯救韓國Disney+的作品」，且也成為美國Hulu平台上觀看時數最高的原創韓劇。改編自漫畫作品的《Moving異能》，正是IP影視化的成功範例。
《Moving異能》的原作是韓國漫畫家姜草在「Kakao Webtoon」連載的同名網路漫畫，在Kakao Webtoon有約2億觀看人次。漫畫原作本身的高人氣，替影視化改編跨出成功一步。另外，姜草的漫畫作品被影視化的前例很多，包括《傻瓜》、《鄰居》等等知名電影，在韓國是超級具有份量的網路漫畫家。
而《Moving異能》影視化改編的過程中，姜草親自擔任編劇，由原作者操刀改編，讓劇中許多新增的劇情和角色，都能與漫畫原作的世界觀完美契合，這也是IP影視化想要成功的關鍵因素之一，必須同時照顧到原作粉與劇粉的觀感。
《Moving異能》完全等同電影規格的選角和特效後製，總製作成本達到650億韓元、約新台幣15億7570餘萬元，如此天價的資金投入，當然與Disney+想要在串流影音平台大戰中站穩腳步有關。有趣的是，姜草曾透露自己選擇讓《Moving異能》和Disney+而不是訂戶基礎更大的Netflix合作，理由是Disney+看片時不支援快轉功能。決定考量並非讓作品能夠創造最大收益，而是要觀眾必須最沉下心來觀賞，這也能看出身為內容創造者，對自己IP的用心與堅持。
影視IP化：《淘氣小企鵝》
《淘氣小企鵝》於2003年首度在韓國放映，2004年開始進軍海外在世界範圍發行，目前角色IP授權已超過190個國家地區，劇中的主角企鵝「Pororo」人氣超旺，被稱為「Po總統」或「企鵝總統」，創造出諸多衍生周邊商品、主題樂園、玩具等商機，20年累計創造的經濟價值高達5兆7000億韓元，正是影視IP化的成功範例。
今年台灣文博會請來了《淘氣小企鵝》的製作人Thomas分享心得，Thomas透露在製作《淘氣小企鵝》之前，就已經決定要將其打造為IP，開發周邊商機，因此有先針對獲得跨國迴響的成功案例進行研究，參考了許多不同的企鵝形象。而關鍵就是要讓角色具備魅力，擁有獨特的個性與世界觀，比如Pororo的經典造型是戴著一頂飛行帽，馬上帶出企鵝雖然不會飛，但卻勇敢嚮往飛翔的人物設定。
而在《淘氣小企鵝》電視動畫成功受到歡迎後，下一步就是要讓這個IP能夠以多種方式創造價值。像是與K-pop團體合作，邀請對方演唱主題曲或是讓Pororo在MV中曝光，讓小時候喜歡Pororo的小朋友們，成為青少年後繼續在K-pop流行音樂中看見熟悉的身影。不僅如此，與K-pop團體的合作，也能幫助《淘氣小企鵝》打入過去沒有接觸到的消費群體。
另外為了顧及周邊衍生商品的商業利益分配，《淘氣小企鵝》第二季開始穿衣服後，之後的每一季在服裝造型上都會做出差異，如此一來就能讓衍生商品能夠明確區隔出來自哪一季動畫，進而讓每季不同的投資者，能夠拿到各自正確的分潤。
Thomas認為，影視IP化最大挑戰就是延續IP角色的壽命，《淘氣小企鵝》紅了20年，過程中充滿許多挑戰，就是要不斷嘗試不斷思考不同的策略，在各個不同媒介的平台，像是電影、電視、YouTube、串流影音都要設法突破，既開發新觀眾也要掌握回頭客，像原本在劇中只是配角的海狸露比，在意外被網友做成迷因表情包後爆紅，於是順勢推出角色自己的專屬YouTube頻道、emoji貼紙、旗艦店商城，讓《淘氣小企鵝》這個IP再度創造新價值。總而言之，完成電視動畫創作僅是第一步，後續的諸多工作才是影視IP化的推手需要去不斷克服的重重關卡。
綜觀《Moving異能》與《淘氣小企鵝》這兩個成功案例，能夠大致描繪出IP影視化以及影視IP化的成功路徑圖，像是原初文本必須做到廣受歡迎與高人氣；文本改編為不同媒介的過程中，一方面要牢牢把握住原本的精神與特色，一方面也要持續尋求與不同資源合作，擴大接受群眾；不同媒介形式會牽涉到不同平台，又涉及到各自不同的策略；一個IP想要具有長久的生命週期，必須因應時勢潮流不斷思考，不斷解決一個個迎面而來的挑戰。