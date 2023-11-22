今日我最嫩／環團轉戰國會被封「最赤貧立委」 戶頭曾只剩幾百元
民進黨不分區立委洪申翰，其昔日過去財產申報23萬元，且名下無地無房也無車，被封為「赤貧立委」，隔年財產申報增加至61萬元，存款僅是國民黨立委萬美玲的百分之一，但洪申翰則自認為「心靈富有」，大方分享自己的理財方式，就是有錢就存起來，更透露以前曾有過戶頭只剩幾百元，現在生活根本不慘。而民進黨於上周公布不分區立委名單，洪申翰被排在安全名單內，「最富有立委」下屆將再戰4年。
記者陳威叡／台北報導
現年39歲的洪申翰，出身於環團，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室委員，長期都在社運界參與街頭運動，因出身平凡家庭，自然沒有雄厚財力撐腰，在社運圈時外表不修邊幅，天天就穿著綠盟T恤，直到就任立委，才特別去平價連鎖服飾店買了人生第一套西裝和襯衫。
洪申翰2020年擔任不分區立委，日後碰上財產申報，但不知存款100萬元不必申報，於是請助理全部照實填，而監察院立委申報財產出爐後，洪申翰僅有23萬元與一台機車，被封為是「赤貧立委」，隔年存款增加為61萬元，去年則106萬餘元，名下同樣無車無房。
對此洪申翰不覺得自己很窮，但認為「心靈富有」，更大方分享自己的理財方式，就是有錢就存起來，也透露過曾有過戶頭只剩幾百元，遇上只能領千元鈔的提款機，就只能去找能夠領百鈔票的超商，因此現在的生活對他而言根本不慘。
而洪申翰本屆立委表現被獲民進黨肯定，日前不分區立委名單出爐，再將洪申翰列入安全名單內，立法院「最富有立委」下屆將再戰4年。