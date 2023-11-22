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年末聚餐熱！周末每人均消581元　女重菜色男看場合

▲疫情緩解後，社交互動需求再現，且年末聚餐需求激增，帶動餐飲市場活絡。（示意圖／翻攝Pexels）
▲疫情緩解後，社交互動需求再現，且年末聚餐需求激增，帶動餐飲市場活絡。（示意圖／翻攝Pexels）

記者許若茵／台北報導

疫情緩解後，社交互動需求再現，且年末聚餐需求激增，帶動餐飲市場活絡。東方線上消費者研究集團公布「聚餐商機調查」，近5成的消費者，已開始使用餐廳訂位平台或APP；超過6成消費者每2週至少有一次聚餐活動、周末聚餐每人平均花費581元，比平日405元，高出176元。挑選餐廳方面，男女皆優先考量交通與價格，但女性更看重菜色和口味、男性更注重餐廳類型。

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疫情加速了餐飲業的數位轉型，根據東方線上「聚餐商機調查」，近5成的消費者，已開始使用餐廳訂位平台或APP，其中「比打電話更方便」是重要的使用吸力。近一步探究各年齡層，20與30世代較重視「隨時可以訂位」，因此「即時性」是吸引年輕族群的使用原因之一；40世代則對於「訂位後可連結到行事曆」較為有感，比起整體更看重日程的「規劃性」。

而消費者如何取得餐廳的相關資訊？「Google 評論」是消費者的首選參考，占71%；其次則是「親友推薦」，占61%。此外，在資訊的取得也有明顯世代差異：50世代比年輕世代，更願意參考「餐廳官方網站」；而20世代則比年長者更信賴社群推薦「FB/IG(非官方帳號)」。

根據調查，過去3個月，有超過6成的民眾，每2週至少有1次聚餐活動。從消費金額觀察，周末聚餐每人平均花費581元，比平日405元，高出176元。消費者平日花費較保守，午餐僅有1成消費超過500元；周末聚餐則較大方，晚餐花費500元以上的占比超過4成。
進一步分析各地區，南部每人平均消費金額與北部相近，甚至平日聚餐每人平均金額416元，還微幅領先北部411元。近期大型餐飲集團已開始瞄準南部展店，南部消費者的餐飲商機不可小覷。

消費者如何「決定餐廳」？不論男女，都會優先考量「地點/交通」與「價格」。而從性別差異觀察，女性比男性看重「菜系/菜色/口味」；男性則對於「場合是否合適」更為關注。有趣的是，「地點/交通」的重要性，明顯隨著年齡增加而遞增。
    
東方線上消費者研究集團行銷部總監溫詩吟表示，疫情為餐飲市場帶來許多新動能，不但加速了數位轉型，疫後社交互動需求再現，讓聚餐成為重要的人際交流平台。

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