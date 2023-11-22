年末聚餐熱！周末每人均消581元　女重菜色男看場合

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而消費者如何取得餐廳的相關資訊？「Google 評論」是消費者的首選參考，占71%；其次則是「親友推薦」，占61%。此外，在資訊的取得也有明顯世代差異：50世代比年輕世代，更願意參考「餐廳官方網站」；而20世代則比年長者更信賴社群推薦「FB/IG(非官方帳號)」。
根據調查，過去3個月，有超過6成的民眾，每2週至少有1次聚餐活動。從消費金額觀察，周末聚餐每人平均花費581元，比平日405元，高出176元。消費者平日花費較保守，午餐僅有1成消費超過500元；周末聚餐則較大方，晚餐花費500元以上的占比超過4成。
進一步分析各地區，南部每人平均消費金額與北部相近，甚至平日聚餐每人平均金額416元，還微幅領先北部411元。近期大型餐飲集團已開始瞄準南部展店，南部消費者的餐飲商機不可小覷。
消費者如何「決定餐廳」？不論男女，都會優先考量「地點/交通」與「價格」。而從性別差異觀察，女性比男性看重「菜系/菜色/口味」；男性則對於「場合是否合適」更為關注。有趣的是，「地點/交通」的重要性，明顯隨著年齡增加而遞增。
東方線上消費者研究集團行銷部總監溫詩吟表示，疫情為餐飲市場帶來許多新動能，不但加速了數位轉型，疫後社交互動需求再現，讓聚餐成為重要的人際交流平台。