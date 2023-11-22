國道10個月已累計55死、74傷 高公局揭2原因最多
近期天候涼爽宜人，國人多利用高速公路出行旅遊；又耶誕、春節假期將近，城際間物流、貨運需求提高，使得國道交通量隨之提升。高公局呼籲，用路人除平時應培養良好駕駛習慣，行駛國道時因車速較快，應更加謹慎，才能保障自身與他人安全。
記者許若茵／台北報導
112年累計至10月止，國道已發生47件交通死亡事故，造成55人死亡、74人受傷。高公局分析肇事原因，以「操作不當及其他違規行為」及「未注意車前狀態」最多，各13件，二者占比合計達55%，其次為變換車道不當，共有10件21%，均屬駕駛人因素。例如9月21日晚上11時許，國道1號南下349.4公里處，1聯結車因恍神分心撞擊前方1小客車，再往前推撞大貨、聯結等共3輛車，最終導致1死4傷；另10月21日上午9時許國道3號南下263.8公里處，1遊覽車因變換車道不當，撞擊另1小客車再失控碰撞內側護欄，造成4死22傷的悲劇。
為保障自身與他人行車安全，高公局提醒，請用路人行駛國道務必注意以下事項：
一、車輛部分
1.平時做好車輛保養，行前亦請確認車輛狀況正常才上路。
2.載貨車輛上路前務必確認貨物平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固。相關規定可參考交通部公路局編擬之「車輛裝載貨物」教學與指引。
二、駕駛人部分
1.上車前先確認沒有酒駕情形；上車後，駕駛與乘客即繫妥安全帶，兒童並依規定使用安全座椅。
2.行駛途中不超速、不逼車，行經彎道或下坡路段務必適當減速。
3.隨時注意車輛周遭動態並適時禮讓，避免急煞或急打方向盤、不任意變換車道、不佔用內側車道。
4.若感疲勞或精神不濟，請至服務區、休息站或下交流道適度休息再出發。