全家拿鐵咖啡買1送1來了！黑色購物節限3天：雪糕、泡麵也買1送1
全家本週康康五優惠提早曝光，黑色購物節11月24日起至11月26日前，終於等到門市大杯單品拿鐵買1送1優惠外，隨買跨店取還有能量飲料、牛奶糖珍珠雪糕、海鮮烏龍麵通通買1送1；萊爾富也歡慶黑色購物節，即日起至12月12日前，門市推指定風味拿鐵2杯88元，最高下殺5.9折優惠、現省62元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家本週康康五優惠自黑色星期五（24日）起至11月26日前，門市大杯單品拿鐵買1送1優惠（原價110元、特價55元）。
全家APP隨買跨店取則有「acer宏碁能量飲料（原價49元）」、「森永牛奶糖珍珠雪糕（原價38元）」、「浪味仙田園蔬菜風味（原價30元）」、「農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元）」同商品買1送1優惠。
萊爾富也歡慶黑色購物節，即日起至12月12日前，門市杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，最高下殺5.9折，現省62元，還有樂法聯名新品「日式綠茶」與「錫蘭紅茶」買1送1優惠（原價29元、特價15元）
同一期間，萊爾富也推出指定的三角飯糰、麵包同系列第2件10元優惠，商品包含單件售價30元的夾心三角飯糰「香蔥雞絲、「黑胡椒燒肉」還有與單件售價28元的，職人烘焙-菠蘿麵包／紅豆麵包（三角飯糰、麵包不得混搭）。