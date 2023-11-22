足球／近萬球迷捍衛主場　中華隊奮戰90分鐘、1球不敵馬來西亞

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自2000年以來，中華男足對戰馬來西亞拿下3勝，且中華男足教頭Gary White回鍋後，延續11勝主場不敗，其中7勝都在台北田徑場拿下。
此役，中華男足排出4-4-2陣型，邊鋒陳浩瑋睽違4年重返國家隊即獲先發，與温智豪、「台灣隊長」陳柏良重新合體，搭配雙箭頭安以恩、游耀興，右後衛由陳庭揚入替韓國華僑王建明，潘文傑鎮守大門。
兩軍相隔5年再次碰頭，上半場中華隊因為被犯規拿到2次前場自由球機會，分別由吳彥澍、溫智豪操刀，可惜都無功而返，中場休息前，馬來西亞強勢攻門，Stuart Wilkin在禁區邊遠射，潘文傑跳起將球托出門楣，接著Faisal Halim殺入右側禁區挑射，所幸球擦出門柱，雙方0比0進入下半場。
下半場一開始中華隊積極展開攻勢，陳浩瑋和安以恩、吳彥澍都有多次連線，可惜就差臨門一腳，反倒是馬來西亞逮住機會，在第72分鐘，2名替補球員建功，Endrick禁區邊遠射，潘文傑擋下第一波射門，但被插上的Darren Lok在混戰中捅進，中華隊陷入0比1落後。
3分鐘後陳浩瑋也逮到機會嘗試世界波射門，無奈直接打飛，最後10分鐘，游家煌、陳昭安替補上場加強進攻，直到傷停補時階段，中華隊大腳長傳到前場，可惜游家煌儀疑似越位無法接球，第二波攻勢陳浩瑋殺入禁區，但遲遲找不到空間起腳，終場中華隊以1球之差吞敗。
賽後記者會中華隊Gary總教練也分享這是一場艱辛的比賽，每一位選手都貢獻了所有，我們在萬人面前拼戰，但回到比賽中，幾次的失誤沒有修正好，導致下半場遭到了懲罰，落後局勢下，選手沒有放棄，仍然拼死想追回比數，相信現場球迷朋友都感受得到，我們還有機會，還有時間去做調整，明年會帶給大家更強悍的藍翼軍團。
中華男足接下來的世界盃資格賽將在明年(2024年)3月及6月登場。