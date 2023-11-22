UBA／超狂！游艾喆9成命中率轟20分率政大開胡　學習日本河村勇輝

我是廣告 請繼續往下閱讀
「甚至，我要多跟日本國家隊控衛河村勇輝（ Kawamura Yuki）看齊，多學學他，因他才大我1歲（河村2001年5月生、游艾喆2002 年 2月生），但他的成就斐然，所以有今天，肯定下過很多工夫及苦練。」
河村勇輝出身日本福岡第一高校，今年8月28世界盃籃球賽小組賽，日本首戰對芬蘭，最高落後18分，靠河村勇輝第四節攻下15分，最終98 ：88逆轉，也是亞洲球隊首勝，之後對維德角關鍵一戰，則靠另一替補後衛富永啟生上場18分鐘三分球8中6狂飆22分，助日隊贏球拿下明年巴黎奧運門票。
游艾喆說：「我是高三那年首遇河村勇輝，當年他代表福岡高校來臺北打松山盃，因日本學制跟臺灣略有不同，他大我1歲仍跟高三的我同場，後來他打日本職籃聯盟、奧運資格賽，我都有關心及追蹤他。」
游艾喆說，嚴格講，河村應算是他要仿效的對象，因他最喜歡的偶像還是NBA「詹皇」Lebron James，因詹皇現已38歲，身手不減，還是那麼全面、敬業。
他強調：「想讓大家看過不同的我，尤其進攻，是因過去我出手較沒信心，最後一年UBA，得有更多元的進攻，尤其投籃愈有把握，有助於未來往上走。」
他說，本季第一場球小興奮，目標肯定先率政大四連霸，自己的助攻王、抄截王，一樣也拚四連霸，至於連莊冠軍賽MVP，不強求，就順其自然。
至於今天游艾喆命中率高達九成，是僅次於上季預賽對國體，他兩分球5中5、三分球1中1，合計6中6，外帶3罰中2拿15分，上季另有一場6中5、一場5中4，大二則有過5中5一場，3中3兩場。
此役也是政大自107學年度重返男一級後，跨季與臺科對戰4連勝，含107、108、109學年3連勝，之後兩季臺科掉二級，本季回來首戰就逢政大仍不敵。