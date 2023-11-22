UBA／想當台灣歸化！喬納森轟28分　臺藝大3年第二度扳倒健行科大

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話鋒一轉，喬納森說：「教練葛記豪一直說我EQ得再加強，容易情緒化，但我除用力打球，還有另類任務，就是自我請纓，負責跟對手的外援飆「垃圾話」，當然用英文，內容包羅萬象。」
喬納森說：「我在臺灣生活了20年，早就會說中文，且很流利，很多人因此奇怪，我怎會飆中文，但其實我最愛臺灣，大學畢業後更想留在臺繼續打球，甚至如果可以，歸化也OK，只是我現在還是南非籍，南非是否允許雙重國籍，得去了解一下。」
195公分大一澳洲新外援飛尼克斯（Robey Phoenix Hue），先發39分鐘三分球7中2得22分4籃板，UBA初體驗讓人驚艷，讀圖文傳播系的他說：「其實我跟教練說，我來臺灣主要是讀書，打球其次。」
教練葛記豪說，因是處女秀第一場，飛尼克斯開局有壓力，明顯放不開，進第一記三分彈後跟他說，這樣打就對了，他有聽進去。
大四主控余維豪先發31分鐘拿13分7助攻6抄截，過去兩季都在八強複賽第一戰就掛彩傷腿，球季提前報銷，原有四強希望的臺藝兩季最終各第七、八名作收。
余維豪說：「應不會連3季如此歹命，今年2月複賽我傷腿後，雖不用動刀，但得復健，右腳現仍未全好，用力都會痛，所以我很小心，暑假不敢打太多，希望本季可健康出擊、拚完全季。」
最讓人眼睛一亮的是出身上季高中聯賽二連霸、竹市光復的大一菜鳥王威翔，UBA嘗鮮首戰，先發27分鐘拿14分6籃板及助攻、抄截各3，與余維豪默契無礙，備受資深教練李伯倫肯定，說他一枚大菜鳥，上場後啥都不怕，比老鳥更像老鳥，上屆亞青培訓最後沒上12人正選可惜。
王威翔說：「我的是確像沒心臟，從不知怯場，是學長帶得好、教練給機會，幫光復二連霸後，希望UBA也可打出名堂，一吐沒打亞青之氣。」
臺藝上次贏健行，是110學年度預賽80：62，但複賽再逢健行，臺藝62：91失利，上季更是預、複賽2連敗給健行，「小葛」教練說：「上半場一度落後十幾分，最終翻轉戰局，是球員想贏、堅持到底，尤其開局有余維豪，後來喬納森接管戰局。」