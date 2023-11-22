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小雪節氣到！6生肖運勢旺爆　第1名事業運、偏財運特強：無形庇佑

▲「小雪」節氣來了，6生肖運勢起飛，命理師點名「這生肖」事業運、偏財運特別強。（圖／取自Unsplash）
▲「小雪」節氣來了，6生肖運勢起飛，命理師點名「這生肖」事業運、偏財運特別強。（圖／取自Unsplash）

文／命理老師邱彥龍

今（22）日是24節氣「小雪」，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，天氣忽冷忽熱，要注意邪氣入侵。屬雞者未來16天人氣會很旺、屬虎者多往網路發展，可以帶來財運，生肖牛者，這段期間外出運、正財、偏財運三強，屬豬者事業、財運雙旺，生肖猴者這段期間逢凶化吉，但最旺的則非屬兔莫屬。

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邱彥龍分析「小雪」節氣裡（11月22日至11月7日）運勢最強6生肖：

Top 6：雞
屬雞的朋友，這段期間人氣相對旺，可以多參與社會團體的活動，多與閨密、兄弟相聚，或者多進修學習，培養自己的能力，都對事業會有很大的幫助。雖然暗地裡有小人作祟，但只要保持好心情，不予理會，對你的影響就不會很大。

記住，這段期間男性朋友對你是有幫助的，雖可能彼此思想不一致會有些衝突，只要對方說得有理，就不要太固執而堅持己見，多聽聽別人的意見也不是壞事。

Top 5：虎
屬虎的朋友，在這段期間海外運跟網路財運都很強，能靠自我的專業賺到不少財富，但與另一半、客戶或者合夥人會產生思想上的落差。

建議不妨轉變一下心態，用玩遊戲的方式讓事情繼續進行、好好賺錢就好，不要給自我太大的壓力，並多增加各方面知識，或者多往國外走走，對你是有利的，只是要注意交通意外跟情緒起伏問題，保持快樂的心情才是最重要的。

Top 4：牛
屬牛的朋友，在這段期間，正、偏財運皆強，事業運也強，可能會有很多服務要做、也要付出很多努力，但只要不要亂投資或過度享樂，加上外出運強，能有很棒的收穫。

Top 3：豬
屬豬的朋友，在這段期間事業運和財運很旺，容易受到眾人的關注，名聲會大漲，行動也很積極，好好的溝通與行銷會有大發的機會，但建議脾氣要緩和一點，不要易怒，好運就會一直跟著你。

Top 2：猴
屬猴的朋友，在這段期間人氣與名氣超旺，第六感極強，以前的辛勞都將有收穫，且擁有逢凶化吉的運氣，雖然在團體中問題比較多，但影響並不大，只要善用你的好口才多宣傳，可以達到很強的效果。

Top 1：兔
屬兔的朋友，在這段期間有無形的磁場庇佑，事業運與偏財運特別強，雖然會有突如其來的小問題發生，或與另一半、客戶或合作夥伴有思想上的落差，但其實是可以相互理解的，只要抱持正向態度做適當的溝通，就能讓一切事情都變得更順利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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